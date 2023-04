Schiusa dei fratini, appello per difenderli

Prosegue la nidificazione dei fratini sulla costa. Una specie a possibile rischio estinzione, ricorda la Rete di associazioni ’Salviamo il fratino della costa ravennate’ per cui sono previste forme di protezione, "purtroppo non semplici da mettere in campo in quanto riguardano spesso spiagge molto antropizzate come quelle dei lidi ravennati. La sfida di quest’anno si preannuncia davvero molto impegnativa". Una coppia – individuata con anello Ispra - inizialmente in procinto di deporre sulle spiagge "relativamente sicure di Marina Romea, a causa di un’improvvisa pulizia spiaggia con mezzi meccanici, si è spostata e ha nidificato più a Sud. Per ben due anni (2021 e 2022), grazie al rifugio sicuro costituito dalla Duna di Porto Corsini presso cui si erano spontaneamente spostati genitori e pulli nati tra gli stabilimenti di Marina Romea, si è avuto l’involo dei pulcini e anche Ravenna ha potuto dare con successo ospitalità a questa specie ormai sempre più rara ed indicatore di spiagge in salute".

Quest’anno le premesse "non sono altrettanto favorevoli, ma intanto registriamo la grande disponibilità e sensibilità dello stabilimento balneare e di quello contiguo presso cui si trova il nido. Un grazie particolare va a loro, così come agli attenti operatori della ditta Fragorzi che si occupa dello spianamento della duna invernale. Un grazie va anche al Comune per l’attenzione mostrata dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio, ed inviamo al Servizio la preghiera affinché vengano emesse specifiche indicazioni riguardanti la tutela delle specie nidificanti sulle spiagge". Tra pochi giorni - indicativamente dal 27 aprile al 1 maggio - avverrà la schiusa e i pulcini, grandi come una noce, di colore mimetico ed incapaci di volare per un mese, inizieranno a vagare per la spiaggia per alimentarsi. "Lanciamo dunque un appello a tutti i cittadini affinché prestino la massima attenzione, e ai proprietari di cani perché li tengano sempre al guinzaglio". Chi volesse dare una mano può contattare: 3357205942 o 3349470326.