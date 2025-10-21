’Schiusa’, festival diffuso di arte, musica e danza

Si muove tra generi, proposte e località diverse, ‘Schiusa’, la nuova rassegna itinerante di Menoventi ed E Production, in programma tra Ravenna e Faenza, con incursioni anche a Castel Bolognese e Lugo (per il prologo a settembre), dal 25 ottobre al 27 dicembre. Oltre 20 appuntamenti che spaziano tra teatro, musica, danza, letteratura, con incontri e laboratori di formazione per ogni età, con l’obiettivo da un lato di sostenere la sperimentazione degli artisti del territorio romagnolo, e dall’altro di aprirsi alle sinergie di altre fertili realtà, con l’ospitalità per esempio della compagnia pugliese Ultimi Fuochi Teatro. "Un nuovo format – spiega Marco Molduzzi di E Production – che nasce da una serie di attività ormai radicata negli ultimi dieci anni: Fèsta a Ravenna e Meme a Faenza".

Per l’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia, è positivo il consolidamento di un movimento in grado di coinvolgere più realtà a livello provinciale che prima si muovevano singolarmente. Per il sindaco di Faenza, Massimo Isola, l’iniziativa avrà un ruolo forte nel diffondere nel territorio il ‘vocabolario della contemporaneità creativa’.

Ad aprire la rassegna, sabato prossimo (alle 21) alla Casa del Teatro di Faenza e con replica il 5 novembre alla biblioteca Luigi Del Pane di Castel Bolognese, sarà il reading di Menoventi ‘La mia vita è un libro aperto. Letture di racconti di Lucia Berlin’, che porta in primo piano frammenti di vita quotidiana al femminile, sulla precarietà del lavoro, le solitudini dell’oggi e la povertà. La voce dell’autrice statunitense sarà incarnata dalla voce di Consuelo Battiston. Ci si sposterà poi alle Artificerie Almagià di Ravenna per ‘Finale di partita’, ultimo spettacolo di Teatro Nerval dal 27 al 29 ottobre, con repliche ripartite tra sera e mattina per coinvolgere anche le scuole. Maurizio Lupinelli e Barbara Caviglia portano in scena il noto testo di Samuel Beckett sul tema della disabilità e inclusione sociale, insieme a Carlo De Leonardo e Matteo Salza.

Sarà poi la volta del nuovo lavoro di Roberto Magnani, ‘Malpelo. La verità sta nelle tenebre’ che scava nelle trame di scrittura di Giovanni Verga, dal 30 ottobre all’1 novembre al teatro Rasi di Ravenna. Di nuovo all’Almagià dal 4 al 6 novembre con ‘Specie di spazi. I’m not human at all’, del gruppo nanou con Carolina Amoretti, che intreccia incontri, dj set e performance.

Per celebrare i 20 anni di Menoventi il 13 novembre al Teatro Socjale di Piangipane, con replica il 3 dicembre alla biblioteca di Castel Bolognese, andrà in scena Veglia’, tra giochi e sfide collettive che coinvolgeranno il pubblico, anche grazie all’accompagnamento musicale dal vivo. Il 15 e 16 novembre, al Giardino Melvin Jones di Faenza, sarà presentato ‘Non una voce’ del suo salentino Ultimi Fuochi Teatro, in coproduzione con Ravenna Teatro. La chiusura il 27 dicembre all’Almagià è affidata al party del Club Adriatico. La formazione, a cura di Meme, avrà uno spazio importante con tre cicli di laboratori di teatro a Faenza per bambini, adolescenti e adulti.

Roberta Bezzi