Schlein alla Festa dell’Unità: "L’Italia interrompa la collaborazione militare con Israele"

"L’Italia interrompa la collaborazione militare con il governo israeliano e l’Ue l’accordo di cooperazione. Anche con le parole tardive, insufficienti e ipocrite che abbiamo sentito dal governo e dalla presidente del Consiglio Meloni, la verità è che pure alla riunione in Europa dei ministri degli esteri è il governo italiano che si è opposto alle pur timide sanzioni proposte contro Israele dalla Commissione Europea". Lo ha detto, alla festa dell’Unità di Ravenna, Elly Schlein. La segretaria nazionale del Partito democratico è intervenuta ieri sera su temi nazionali e internazionali. E parlando al suo popolo ha detto: "Noi abbiamo un dovere che è quello dell’unità. Non abbiamo questo dovere perché ce l’ha prescritto il medico, ma perché ce lo chiede la nostra gente. E vi voglio assicurare – ha aggiunto – che il Partito democratico è e continuerà a essere testardamente unitario per costruire un fronte delle forze politiche alternative per battere e dare una speranza a questo paese, perché ce la meritiamo una speranza di non vederci rassegnati a un’Italia in cui questo governo finge di non vedere 3 milioni e mezzo di persone che sono povere, anche se lavorano".

Oggi la Festa dell’Unità di Ravenna propone, sempre nell’area verde del Tiro a Segno in via Pag alle 20.30, allo spazio incontri, ’La cultura sotto attacco: idee, prospettive, futuro’ con Gessica Allegni (assessore regionale alla cultura), Alberto Cassani (scrittore e operatore culturale), Matteo Orfini (parlamentare del Pd) e Fabio Sbaraglia (assessore alle politiche culturali del Comune di Ravenna).