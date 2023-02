Schlein convince ma non sfonda: 45,57%

Stefano Bonaccini avanti. Elly Schlein insegue. Il popolo del Pd, nella provincia di Rimini, premia il presidente della Regione: Bonaccini ha conquistato il 54,43% dei voti (ovvero 4.388 preferenze), mentre la sfidante è arrivata al 45,57% (3.674 preferenze). Trentanove le schede bianche e nulle, al netto delle ultime verifiche compiute nella notte.

Se a livello nazionale c’è stato un vero e proprio exploit della parlamentare emiliana, a Rimini il governatore è rimasto avanti anche se la Schlein aveva colto un ottimo risultato già il 12 febbraio, quando l’ex vicepresidente della Regione aveva ottenuto il 41% dei consensi (miglior risultato in Emilia Romagna). A Rimini la parlamentare emiliana è stata sostenuta, tra gli altri, dalla presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, Emma Petitti, mentre si sono schierati per Bonaccini il sindaco Jamil Sadegholvaad e il suo predecessore Andrea Gnassi.

Capitolo a parte per l’affluenza. L’obiettivo dei 7mila votanti fissato dal segretario provinciale Filippo Sacchetti è stato ampiamente superato: nel Riminese si sono recati alle urne 8.101 elettori del Pd. Nemmeno il maltempo, con pioggia in pianura e neve nelle vallate, ha fermato il popolo dem. Sacchetti, già dopo il primo bilancio delle 13, si era detto soddisfatto per l’affluenza. I numeri, alla chiusura delle urne, da questo punto di vista sono ancora più confortanti. "Il dato sull’affluenza – osserva il segretario provinciale – è positivo. Abbiamo registrato meno votanti del 2019 (allora furono 11mila, ndr), ma comunque meglio delle previsioni. Sono soddisfatto: è stata una vera festa democratica, seppur sotto la pioggia e la neve in una giornata in cui il meteo non è stato d’aiuto".

Giuseppe Catapano