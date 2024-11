Schlein tira la volata al sindaco: "De Pascale è l’uomo giusto. Basta con i tagli a scuola a sanità"

Sanità, scuola, lavoro, immigrazione: come un fiume in piena ieri la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha travolto piazza XX Settembre nella sua tappa ravennate a sostegno della candidatura di Michele de Pascale a presidente della Regione. Avrebbe dovuto esserci anche lui, ma è stato trattenuto in Emilia per altri impegni elettorali. Schlein ha preso la parola dopo il candidato sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani.

In piazza circa 250 persone e qualche bandiera del Pd. Applausi, urla di entusiasmo a suo arrivo, ma anche qualche contestazione di alcuni esponenti di estrema sinistra. "Non ci interessano gli scontri, – ha detto la segretaria nazionale – ma lavorare insieme per il futuro di questa terra e dell’intero Paese. L’abbiamo fatto anche stamattina presentando gli emendamenti alla manovra, che raccontano un’altra visione del futuro, la stessa che state portando avanti con questa campagna elettorale". Schlein ha parlato della necessità di difendere la sanità pubblica da tagli e privatizzazioni. "Chiediamo 5 miliardi e mezzo in più – ha aggiunto – per assumere personale, fare prevenzione, per non lasciare sole le persone. E poi la salute mentale che non può più essere un tabù. Con questo Governo stiamo arrivando al minimo storico di spesa sanitaria in Italia. Non permettete alla destra di venire a privatizzare la sanità anche in questa regione". Ha quindi invocato la dignità del lavoro e il salario minimo e ha difeso a spada tratta la scuola pubblica, "che stanno smantellando".

Michele de Pascale e questa regione, ha sottolineato Schlein, "hanno dimostrato di saper tenere unita una coalizione anche di forze diverse attorno a un progetto condiviso. Abbiamo un’altra idea di futuro e insieme ci arriveremo". E ancora: "È imbarazzante che questi sovranisti di casa nostra si facciano dettare la linea da un miliardario americano come Musk. Questa destra urla ogni giorno al complotto, ma i poteri forti se li è portati in casa, è piena di gente con interessi sulla sanità e sull’università private". I valori di questa campagna elettorale, ha concluso, "sono scritti nella Costituzione, che è antifascista".

a.cor.