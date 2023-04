Schubert oggi all’Alighieri

L’appuntamento è di quelli da non perdere, per conoscere da vicino alcuni dei principali talenti musicali. Oggi alle 17.30 nella Sala Corelli del teatro Alighieri (in via Angelo Mariani, 2), ci sarà un concerto del Quintetto della Young Musicians European Orchestra composto dal Martino Colombo violino, Martina Iaco’ viola, Sancho Almendral violoncello, Diego de Santiago Botta contrabbasso e Filippo Castelluzzo pianista.

Si tratta di cinque giovanissimi strumentisti che, nonostante la giovane età, sono presenti da anni sulla scena musicale ravennate.

Martino Colombo, che di anni ne ha appena 19, è anche il vice presidente della Young Musicians European Orchestra.

In programma c’è uno dei brani più famosi del repertorio cameristico: il quintetto per archi e pianoforte ’La Trota’ di Franz Schubert.

I biglietti, del prezzo di 5 euro, si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Alighieri di Ravenna. Per informazioni approfondite sulla Young Musicians European Orchestra - che si formò nel 2007 e si è esibita anche in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia -, a cominciare dai concerti in programma, consultare il sito internet www.youngmusicianseuropeanorchestra.comen-gbhome.