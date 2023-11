Sciacallaggio post alluvione, derubarono due anziani. Le scuse: "Proviamo grande vergogna"

Ravenna, 3 novembre 2023 – Hanno risarcito (mille euro oltre alla somma subito recuperata). Hanno scritto lettere di scuse (sia ai coniugi ultrasettantenni derubati che al giudice al quale non avevano detto la verità). E hanno fatto pure un’offerta al fondo alluvione del Comune (500 euro). A loro dire, pentiti insomma: anche se c’è da chiedersi se l’illuminazione sarebbe giunta lo stesso nel caso la polizia non li avesse beccati. E ieri mattina hanno chiuso i conti con la giustizia patteggiando un anno e 10 mesi con pena sospesa.

Martin Faqolli, idraulico 39enne, e Valde Dudi, casalinga di 33 anni, si erano ritagliati un pezzo di notorietà nella storia della cronaca cittadina, quando nel bel mezzo dell’alluvione - la mattina del 21 maggio scorso, una domenica - erano stati bloccati con quasi 5.500 euro presi da un’abitazione di Fornace Zarattini invasa dal fango.

La lettera di scuse per lo sciacallaggio post alluvione

Secondo quanto poi denunciato in questura, la padrona di casa poco prima delle piogge torrenziali, aveva nascosto quei soldi in una borsetta nel bassocomodo. L’acqua aveva quindi sommerso tutto. Verso le 9.30 di quella domenica, alcuni volontari, tra cui i due coniugi poi arrestati, si erano offerti di ripulire garage, tavernetta e bassocomodo appunto. Verso le 12 la 33enne era stata notata uscire di casa a passo svelto con una borsa frigo tra le mani. Il 39enne si era poco dopo fatto accompagnare al furgone lasciato vicino all’autostrada.

È a quel punto che l’anziana si era ricordata di quel malloppetto e del fatto che i due coniugi avessero steso la borsetta ad asciugare. Gli agenti erano giunti in un battibaleno. Il 39enne davanti al gip Andrea Galanti aveva poi riferito di essere andato là in effetti solo per aiutare. E di avere a un certo punto aperto la borsa per lasciarla asciugare: magica visione...e, davanti a quel danaro, non sapeva spiegarsi cosa gli fosse preso. Lo aveva infilato nella sua borsa frigo con le vivande senza che la moglie lo sapesse. Anche lei aveva sostenuto versione analoga.

Per il gip invece esisteva piena evidenzia indiziaria del fatto che potesse essere stata la 33enne ad armeggiare nella borsa e che potesse avere lei stessa nascosto i soldi dentro al contenitore frigo. Il marito – sempre secondo il gip – aveva cioè cooperato alla successiva sottrazione. In questo contesto, il gip aveva messo in evidenza la gravità del fatto che travalicava "il solo importo di danaro razziato" e che, come accaduto, aveva destato "pesante allarme nella comunità cittadina" per un’azione "spregiudicata e risoluta" che aveva sfruttato una "emergenza collettiva per bieche finalità veniali".

Come chiesto dal pm di turno Angela Scorza, per i due era scattata convalida e custodia cautelare in carcere per p e ricolo di reiterazione del reato. Nel nostro caso, furto in abitazione pluriaggravato: sia per la "minorata difesa dei due anziani saccheggiati" che per il contesto: di estremo disagio, vedi il bisogno di aiuto delle vittime per ripulire la propria abitazione dal fango.

Poi - grazie alle istanze dei loro avvocati Lisa Venturi e Cristina Bernardo - le misure restrittive si erano via via attenuate fino alla completa libertà riagguantata a luglio. E ieri, capitolo chiuso con il disco verde arrivato dal giudice Corrado Schiaretti.

Un finale epistolare nel quale compare anche la lettera di risposta della padrona di casa: privata e non agli atti, della quale conosciamo solo parte della sintesi. E cioè la signora, rivolgendosi ai due, li ha perdonati, augurandosi che potessero presto tornare a casa dai loro familiari (come è accaduto) e lasciando la porta aperta a un futuro incontro.

In una breve missiva datata primo giugno, l’imputato rivolgendosi ai due coniugi scriveva: "Mi dispiace immensamente per il brutto momento che vi ho fatto vivere e vi chiedo perdono per quello che è accaduto. Per questo vi mando una piccola somma come risarcimento". Sempre lui in una lettera dell’8 giugno, rivolgendosi al gip Galanti, ammetteva di avergli mentito: "Le scrivo per chiedere scusa per non avere raccontato tutta la verità ma volevo soltanto proteggere mia moglie e la mia famiglia".

La lettera più lunga è quella dell’imputata, sempre rivolta ai due coniugi derubati: "Vi scrivo per chiedere scusa del gesto bruttissimo". E ancora: "Chiedo scusa per avervi creato problemi e avervi scaturito paura. Con quel gesto, non ho pensato a niente, non ho pensato ai problemi che avrei causato alla mia famiglia né al fatto che vi ho spaventato". Sul bottino: "Non pensavo c’erano tutti quei soldi: ho fatto senza pensare e quando ho saputo che erano 6.000 euro, mi sono spaventata e sono andata in panico". Sull’interrogatorio, ha sostenuto di non avere avuto il "coraggio di confessare. Anche se non sembra non ero venuta con intenzioni di rubare in casa vostra. Ero l’amica perfetta, vicina, mamma, nuora e ho rovinato tutto non so nemmeno perché". Ma "sono quella ragazza che è sempre pronta ad aiutare il prossimo senza chiedere niente in cambio (...)".