Sciacalli bloccati, grazie di cuore alla polizia

Voglio esprimere il mio

più totale apprezzamento e ringraziamento nei confronti

del questore e degli operatori

di polizia intervenuti

il 21 maggio in via Faentina presso la mia abitazione.

Sono stati in grado di intercettare due ladri albanesi, spacciatisi per volontari, che avevano sottratto i risparmi di una vita miei e di mia moglie. So che l’intervento, in periodo di alluvione, effettuato durante un eccellente servizio di antisciacallaggio, ha avuto

un notevole risvolto mediatico, ma ho ritenuto che fossero importanti anche le parole di noi diretti interessati.

Non mi sono mai sentito

così ben tutelato da un’istituzione cardine come

la Polizia di Stato.

Ringrazio ancora di cuore quei due operatori della pattuglia, che so solo chiamarsi Mauro e Giuseppe, intervenuti con eccezionale dedizione

e che con sinolare prontezza

e intuito, poco dopo rintracciavano i miei seimila euro che mi venivano restituiti. Io e mia moglie vi siamo eterbnamente riconoscenti e ancora grazie per il vostro indispensabile lavoro.

Giancarlo Cavina

e Francesca Mancuso