Sciacalli dell’alluvione a Ravenna: tentano di rubare oggetti salvati dalla casa distrutta

Ravenna, 22 maggio 2023 – Ha visto tre persone prendere alcuni oggetti dalla casa alluvionata che aveva messo all’esterno per cercare di salvare il salvabile, erano le 18 di ieri a Castel Bolognese, nel Ravennate. Il proprietario, con le ultime forze rimaste, ha riconcorso gli scacalli, riuscendo ad afferrare un uomo che però ha cercato in tutti i modi di scappare, reagendo con violenza e riuscendo così a divincolarsi e a fuggire assieme agli altri due complici.

L’uomo ha subito chiesto aiuto ai carabinieri di Castel Bolognese che, nel giro di poche ore, hanno trovato i tre, sempre in paese. Riconosciuti dall’uomo a cui era stato tentato il furto, sono stati denunciati per rapina impropria a piede libero (essendo trascorse alcune ore non era più possibile arrestarli in flagranza di reato). Sono un uomo, un ragazzo e una donna.

I carabinieri raccomandano di tenere alta l’attenzione sul fenomeno di sciacallaggio e invitano i cittadini a collaborare, segnalando al 112 avvistamenti di persone o mezzi sospetti, affinché le forze dell’ordine possano subito fare i controlli necessari e impedire ruberie nelle case distrutte.

Inoltre, si invita la popolazione a diffidare di persone che con stratagemmi vari chiedono di entrare all’interno di abitazioni o richiedono denaro per i più svariati motivi: anche in questi casi occorre segnalare subito il fatto alle forze dell’ordine perché possano controllare. “Tutte le articolazioni dei Carabinieri presenti sul territorio oltre ad assistere la popolazione, sono impegnate in specifici servizi, finalizzati a prevenire ulteriori episodi di

sciacallaggio”, garantisce l’Arma.