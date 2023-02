Sciarrino inedito a teatro

Sarà l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani ad esibirsi oggi alle 15.30 al teatro Alighieri. il celebre compositore Salvatore Sciarrino farà omaggio della sua nuova composizione, commissionata dall’Associazione Mariani per l’occasione, ’Linee d’aria per violoncello e orchestra’, che il pubblico ascolterà in prima assoluta; l’esecuzione sarà affidata proprio alla Filarmonica. Salvatore Sciarrino è uno dei più importanti compositori contemporanei, che ha scritto per i principali teatri e festival del mondo. Gigantesco si presenta il catalogo delle sue composizioni e ricca la sua produzione di articoli, saggi e testi di vario genere, come altrettanto vasta la sua discografia. Tra i premi ricevuti spicca il Leone

d’oro alla carriera per la Musica del 2016 in occasione della Biennale di Venezia. Il resto del programma prevede un altro brano di Sciarrino, dal titolo ’Il paesesenz’alba’ per orchestra, il Concerto per violino e orchestra n. 1 in la minore op. 33 di Camille Saint-Saens e la Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K. 453 di Mozart. Le parti solistiche per violoncello saranno affidate al violoncellista Michele Marco Rossi. A guidare la Filarmonica, Tito Ceccherini, direttore d’orchestra fra i più colti e profondi della sua generazione, apprezzato per la lucidità delle sue interpretazioni. Al termine del concerto, intorno alle 17.30 nella Sala Corelli Salvatore Sciarrino terrà un incontro con il pubblico. L’appuntamento è aperto a tutti e a ingresso libero.