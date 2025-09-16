Scientifico, le nuove aule. Inaugurata la succursale: "Lavorare nei giusti spazi è fondamentale"

Oltre 350 studenti del primo anno del Liceo scientifico e dell’Istituto tecnico per geometri Morigia ieri mattina si sono ritrovati nella palestra della scuola di via Marconi per la cerimonia di avvio dell’anno scolastico e per l’inaugurazione di una nuova ala che sarà la succursale dello Scientifico. Sono 19 le nuove aule: 9 al piano terra e 10 al primo. Il cantiere era stato aperto nel maggio del 2023 e il taglio del nastro di ieri è un traguardo che ha consentito, ha detto la presidente della Provincia Valentina Palli, "di ricollocare ogni scuola e ogni studente al proprio posto". Gli studenti dello Scientifico hanno liberato le undici aule del Morigia che avevano occupato in questi anni e i loro colleghi del Morigia ‘migrati’ temporaneamente al Perdisa, in via dell’Agricoltura, possono tornare in sede. Si tratta del primo stralcio del valore di 3 milioni e 280mila euro (finanziati per circa 1,1 milioni con fondi Pnrr, per 1,6 milioni con fondi propri della Provincia di Ravenna e per 508.000mila euro con fondi statali Foi) di un progetto che comprende anche la realizzazione di una palestra e di quattro laboratori che saranno completati a breve.

"Il primo giorno delle superiori - ha ricordato la presidente Palli ai ragazzi - io avevo un gran mal di pancia, ero agitata perché è un salto significativo. Grazie a tutti voi, perché siete la parte più importante di questa società". Ha ringraziato anche i genitori che, dalle gradinate, osservavano emozionantissimi i figli. Poco prima era stato il sindaco, Alessandro Barattoni, a salutare. "Ci tenevo a esserci oggi - ha sottolineato - e non solo perché qui ho frequentato il triennio quando era la succursale di Ragioneria. Le superiori sono un passaggio importante, perché a differenza delle altre scuole, in cui si rimane insieme agli amici del quartiere, della strada, si incontrano persone che arrivano da tutta la città, da fuori, io ad esempio abitavo a Sant’Alberto e ho incontrato persone con cui ho creato relazioni importanti, con cui sono amico tuttora. I tempi sono cambiati, ma io vi auguro più di tutto di creare nuove e profonde relazioni. La vita pone problemi a tutte le età e insieme agli amici si affrontano meglio". Barattoni ha poi continuato con un’esortazione: "Sono diventato sindaco da non molto e ho visto che pochissimi giovani sono andati a votare, a voi dico di non aspettare di avere 18 anni per essere cittadini, la città è vostra anche adesso e deve essere a misura vostra, non aspettate che sia l’istituzione a venire da voi, siate anche voi a partecipare".

Accanto a lui i dirigenti scolastici Paolo Taroni, del Morigia, e Aurea Valentini dello Scientifico. Taroni all’inizio della cerimonia aveva esordito presentandosi. Ha ricordato le difficoltà degli studenti durante la pandemia e anche la nuova norma che vieta del tutto l’utilizzo del cellulare a scuola. "Dopo l’esperienza del Covid - ha detto Taroni - siete ancora più esperti nelle tecnologie, ma adesso approfittate di questo divieto per stare insieme e parlare. La scuola ha un obiettivo, prendersi cura di voi, nel senso filosofico di preoccuparsi e occuparsi di voi, affinché stiate bene. Le nuove aule miglioreranno le condizioni di tutti, degli studenti dello Scientifico, di quelli del Morigia e anche del Perdisa, perché ognuno potrà tornare nella sua sede e lavorare in spazi in cui si sta bene è fondamentale". Sulla stessa lunghezza d’onda la dirigente Valentini: "Da questo momento, per noi, lo Scientifico non ha una sede centrale e una succursale, ma due sedi". All’inaugurazione del nuovo anno scolastico ieri è intervenuto anche Edoardo Soverini, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale.

a.cor.