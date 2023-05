Scienza e gestione del territorio Oggi una conferenza

Oggi, dall 9.30 alle 16, nella Sala Cavalcoli di viale Farini 14, è in programma la conferenza internazionale ’Science and governance: a sea of opportunities for coastal adaptation’, evento finale del progetto strategico Interreg Italia-Croazia AdriaClim, di cui Arpae Emilia-Romagna è lead partner. La conferenza sarà un’occasione per discutere del rapporto tra scienza e politiche di gestione del territorio a livello internazionale, nazionale e locale, in particolare nell’ambito dell’adattamento al cambiamento climatico nelle aree costiere dell’Adriatico.

Il progetto strategico AdriaClim nasce infatti con l’obiettivo di promuovere la cooperazione transfrontaliera tra Italia e Croazia per lo sviluppo di piani di adattamento basati su informazioni meteo-climatiche e marine rese disponibili grazie a modelli integrati ad alta risoluzione, nuovi sistemi osservativi per migliorare la copertura geografica del monitoraggio e una piattaforma web per l’accesso ai dati appositamente creata per supportare i decisori. All’evento parteciperanno esperti internazionali del mondo universitario, della ricerca e della formazione, professionisti e tecnici nel campo del cambiamento climatico, moderati da Marco Motta, giornalista di Radio 3 Scienza.