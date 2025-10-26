Scienze Ambientali, intitolato nuovo edificio al prof. Rossi

Si è svolta la cerimonia di intitolazione del nuovo edificio di Scienze Ambientali in via S.Alberto al professore emerito Piermaria Luigi Rossi, protagonista dell’insediamento universitario ravennate, scomparso il 21 luglio 2019. La professoressa Elena Fabbri, direttrice del Dipartimento di Scienze ambientali e membro del Senato Accademico ha introdotto la cerimonia è intervenuto poi Giannantonio Mingozzi che, in qualità allora di presidente della Provincia e poi di vicesindaco diede vita nei primi anni ‘90 alla collaborazione con il prof. Rossi.

"Amico ed insigne docente, Piermaria – ha detto Mingozzi – è stato uno straordinario promotore non solo dei corsi di laurea sull’ambiente marino e terrestre ma di tutto l’insediamento universitario che dai primi 100 iscritti a Scienze oggi, a distanza di trent’anni, conta su oltre 4000 iscritti e 19 corsi di laurea; nel volume che assieme abbiamo curato dal titolo “Ravenna, dall’Università in poi” Rossi sottolinea come in questa città l’Ateneo abbia trovato via via una collaborazione e condivisione con la cittadinanza e le imprese che è stato il vero elemento propulsore del successo e di una crescita graduale ma costante, per questo va ringraziata la Fondazione Flaminia, tutti i soci e la Cassa di Ravenna in particolare"