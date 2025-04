Scifoni è San Francesco

Sarà Giovanni Scifoni con il suo spettacolo ’Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo’, il protagonista,alle 21 di domani, della rassegna di teatro comico all’Alighieri di Ravenna.

Il monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura ’pop’ di Francesco, e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma. La pièce, prodotta da Teatro Carcano, Mismaonda e Viola Produzioni, è diretto da Francesco Brandi. È lo stesso Scifoni a raccontare il suo spettacolo: "come si fa a parlare di San Francesco D’Assisi senza essere mostruosamente banali? Come farò a mettere in scena questo spettacolo senza che sembri una canzone di Jovanotti? Se chiedo a un ateo anticlericale “dimmi un santo che ti piace” lui dirà: Francesco. Perché tutti conoscono San Francesco? Perché sono stati scritti decine di migliaia di testi su di lui? Perché è così irresistibile?"

Dopo Ravenna, lo spettacolo sarà replicato martedì 8 e mercoledì 9 aprile al teatro Goldoni di Bagnacavallo. Prezzi: da 12 a 27 euro. A Ravenna la vendita di biglietti rimasti disponibili dalle campagne abbonamenti, sarà effettuata la sera stessa di spettacolo, a partire dalle ore 20, presso la biglietteria dell’Alighieri. Info: 0544-249244