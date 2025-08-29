Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”

Ravenna, 29 agosto 2025 – Il percorso è stato variato in più punti, ma ora che la scuola sta per iniziare i nodi vengono al pettine, e in questo caso il nodo è via 56 Martiri. Così è stato indetto uno sciopero. Quello che da mesi sindacati, azienda e istituzioni portano avanti sul trasporto pubblico di linea è un dialogo difficile. Il tema sono gli autobus lunghi 12 metri introdotti da Start Romagna in sostituzione di quelli da 8 metri che perdevano le ruote per un difetto di fabbrica. L’azienda ha acquistato anche diversi mezzi nuovi elettrici, ma “manca la possibilità di fornire energia sufficiente ai depositi per la ricarica”, spiegano dai sindacati. E così ecco i mezzi più lunghi e più ingombranti, che hanno portato a nuove polemiche e incontri con le sigle in Prefettura per le difficoltà degli autisti nel manovrarli in strade talvolta strette o con auto parcheggiate senza violare il Codice della strada. Lunedì il Comune, con una determina, ha deviato il percorso della linea 1 a Porto Fuori, da via Pazzaglia a via Dal Pane, perché “gli autisti della linea 1 hanno segnalato più volte difficoltà nel percorrere il tratto indicato – si legge nel documento – a causa dei mezzi in sosta abusiva, che hanno talvolta comportato l’interruzione del servizio”.

Già a luglio erano stati presi provvedimenti per impedire ai veicoli di sostare abusivamente in via Romolo Ricci e in piazza Magnani, nel Borgo San Rocco, sempre per aiutare gli autobus nella svolta. Un’altra deviazione ha riguardato la zona Poggi, tra via dei Poggi e via Foglia, dove si erano creati ingorghi e difficoltà per le auto parcheggiate. Ora, con la chiusura del ponte di via Cella, gli autobus sono costretti a passare per la stretta via 56 Martiri: “Prendiamo atto della difficoltà oggettiva, non si può mettere un’area della città nella condizione di non poter usufruire del servizio pubblico – dice Riccardo Padoan di Uiltrasporti –. Viste le difficoltà a cui gli autisti andranno incontro, abbiamo chiesto un’adeguata compensazione. Al momento si fa fatica a pensare a un’alternativa, capiamo la difficoltà temporanea per i lavori”. Cgil, Cisl e Uil, oltre a Usb, hanno deciso di non unirsi allo sciopero proclamato da Ugl e Faisa Cisal per il primo giorno di scuola, 15 settebre. Almeno per il momento: “C’è un dialogo, il Comune si è mostrato abbastanza sensibile. Se dovesse fallire allora sciopereremo”.

In realtà anche Ugl e Faisa dicono che revocheranno lo sciopero se il dialogo evolverà positivamente: “È stato proclamato dalle 8.30 alle 12 – dice Massimo Cai di Ugl Autoferrotranvieri –. Al momento gli impegni che il Comune aveva preso in Prefettura non sono stati onorati. Inizialmente si era parlato di istituire un servizio di navette a Madonna dell’Albero che accompagnasse gli utenti fino a un’altra fermata vicino alla piscina comunale. Così si sarebbero evitati i ritardi su quella linea che già ci sono, ma all’ultimo incontro l’azienda ha riportato che il Comune aveva deliberato di non attivare il servizio. E anche per quanto riguarda le deviazioni introdotte nella zona Poggi, pare che con l’orario invernale si torni indietro. Non possiamo permetterlo. Se si troverà una soluzione a un tavolo annulleremo lo sciopero”.

Da Start fanno sapere che “c’è un’interlocuzione in corso, contiamo a breve di prendere insieme ai soggetti preposti la soluzione migliore che garantisca sicurezza ed efficienza”.