Sciopero del 18 marzo, fermi i bus di Start a Ravenna. “Disagi quotidiani”

Ravenna, 18 marzo 2024 – Sciopero del trasporto pubblico locale oggi organizzato dalla Segreteria territoriale Fit Cisl e dalle rispettive Rsa di Start Romagna.

Scrivono: "Necessariamente costretti a proclamare una prima azione di sciopero di 4 ore per lunedì 18 marzo (dalle 17.30 alle 21.30) per provare a sensibilizzare la politica e l’utenza sulla disastrosa situazione in cui gli amministratori e i dirigenti di Start Romagna stanno trascinando il trasporto pubblico locale della nostra città nel punto più basso mai visto fino ad ora".

Spiega la nota firmata per la Segreteria Fit Cisl e le RSA di Start Romagna da Raffaele Rossi: "Le motivazioni sono numerose e decisamente gravi: mai viste tante corse saltate come negli ultimi mesi, inadempienze che portano poi a pagare penali all’Agenzia della Mobilità; situazione creatasi in primis a causa della difficoltà a reperire autisti, una situazione in qualche modo voluta, poiché nel territorio Ravennate si sta cercando di garantire il servizio (senza riuscirvi) e di lavorare con una decina di autisti in meno su un organico che dovrebbe essere di 138 unità".

Continua: "Tutto il personale è ancora in attesa che vengano pagati i premi aziendali del 2022 e del 2023 che tanto vengono pubblicizzati dall’azienda come benefit rivolti ai nuovi assunti ma che nemmeno vengono erogati a tutto il restante personale aziendale".

Poi si passa ai disagi per l’utenza: "Negli ultimi mesi nonostante i tanto sbandierati investimenti sul parco mezzi, autobus in versione Eco Green o ad “alta capacità” a Ravenna saltano corse perché mancano gli autobus sufficienti a garantire il servizio; autobus che vengono però assegnati arbitrariamente in altre parti della Romagna e malgrado i dirigenti aziendali si nascondano dietro a numeri e dichiarino che le corse saltate in provincia siano solo l’1% del totale, per qualche lavoratore o studente in attesa alla fermata malauguratamente sarà sempre il 100% delle corse. La rabbia dei passeggeri si scatena nei confronti dei conducenti che senza colpa si assorbono offese verbali quotidiane (quando va bene) fino a sfociare talvolta in vere e proprie aggressioni fisiche".

Inoltre, scrivono i sindacati: "Nel luglio 2022 si è sottoscritto presso la Prefettura un accordo per garantire un numero di conducenti minimi a garantire il servizio, ma purtroppo mai rispettato da Start Romagna e che tutt’oggi noi cerchiamo di rivendicare. Si è arrivati ad esternalizzare anche una parte di servizio a vettori privati affermando che poi tutte le corse sarebbero state garantite invece si è solo abbassata la qualità e la regolarità del servizio stesso poiché soventemente quelle corse non vengono comunque svolte.