Sciopero, a Ravenna i manifestanti si sdraiano e bloccano il ponte mobile. Traffico in tilt, 3 denunce

Ravenna, 22 settembre 2025 – Manifestazione per Gaza e la Palestina anche a Ravenna, partecipata soprattutto dagli studenti e dalle associazioni cittadine. Hanno sfilato per le vie del centro più di 2000 persone al grido di “Il portuale ce l’ha insegnato, bloccare le armi non è reato”.

Il riferimento è al fatto accaduto nei giorni scorsi: al porto di Ravenna nei giorni scorsi i lavoratori hanno bloccato due container di esplosivi destinati a Israele.

Ad un tratto, un piccolo gruppo si è staccato dal corteo e ha invaso e bloccato per alcuni minuti il ponte mobile, una delle infrastrutture più importanti della mobilità della città, mandando in tilt il traffico.

Tre persone sono state portate in questura e denunciate per il reato di blocco stradale.

“Blocchiamo tutto”, “Volevano cancellare la Palestina dal mondo e il mondo è diventato la Palestina”, sono un paio di slogan apparsi sugli striscioni dei manifestanti.

Il corteo è durato circa tre ore: è partito alle 9.30 da piazza del Popolo, proseguendo poi per la stazione, via Trieste, il ponte mobile per poi finire di fronte alla sede dell’Autorità Portuale, dove era in corso un evento a cui ha preso parte anche il sindaco Alessandro Barattoni.

"Stiamo facendo noi quello che i governi europei non fanno”, il grido degli studenti.

(Ha collaborato Lucia Bonatesta)