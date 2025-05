Sciopero per il contratto: "Trattative ferme da novembre. Marcegaglia si faccia sentire"

Una giornata di sciopero, quella di ieri, dichiarata da Usb (Unione sindacale di base) per ottenere la riapertura del tavolo della trattiva tra Federmeccanica e il sindacato. E Ravenna gioca un ruolo importante per la sede della Marcegaglia dove ieri si è tenuto un presidio. "Marcegaglia – spiega Domenico Conte, uno dei coordinatori regionale del settore lavoro privato settore industria di Usb, che non siede al tavolo della trattativa - è una delle aziende di peso di Federmeccanica e ha un ruolo politico rilevante. Siamo qui perché vogliamo che riparta una trattativa che è ferma dal novembre scorso per un contratto che è scaduto, ormai un anno fa, il 30 giugno scorso. Marcegaglia può far sentire il suo peso perché con le altre grandi aziende come Gd, Ducati e Bonfiglioli ha sempre fatto la differenza". E anche le sigle che siedono al tavolo con Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica Confapi – Fim, Fiom e Uilm sono in lotta. La trattativa sarebbe in fase di stallo perché gli industriali avrebbero presentato una contropiattaforma ("cosa mai vista", precisa Conte) e i sindacati si troverebbe davanti "una proposta senza aumenti retributivi strutturali, solo un anticipo degli scatti e un po’ di welfare aziendale", aggiunge Conte. "Non siamo al tavolo per regole di rappresentanza inadeguate ma siamo nelle rappresentanze sindacali delle maggiori industrie e crediamo di dover dire la nostra". Federmeccanica, spiega Usb, propone 700 euro lordi di bonus annui, solo in aziende con utili elevati; niente scatti di anzianità, sostituiti da un generico "elemento di continuità"; 400 euro in flexible benefits, da spendere in modo vincolato. E la tesi di Usb è che oggi, sul fronte dei salari, si va avanti solo con la clausola di garanzia legata all’Ipca depurato. Un sistema che non convince. Perché l’Ipca – l’indice su cui si calcolano gli aumenti di base nei rinnovi contrattuali – esclude i beni energetici importati. Ma sono proprio quelli che pesano sulle bollette e sul pieno del carburante. "Un parametro truccato che non misura il costo reale della vita. Serve solo a contenere i salari e tutelare i profitti", spiega Usb, mentre l’Ocse certifica che in Italia i salari reali sono crollati del 6,9% tra il 2019 e il 2023. Da parte loro, le sigle al tavolo della trattativa, chiedono, tra l’altro un aumento retributivo di 280 euro. E Fim, Fiom, Uilm in assenza della riapertura della trattativa con Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica-Confapi entro il 30 maggio, hanno deciso di proclamare, per il prossimo 20 giugno, 8 ore di sciopero nazionale con manifestazioni regionali. Giorgio Costa