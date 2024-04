"Sciopero, uno strumento sempre efficace per i lavoratori"

In merito all’argomento degli scioperi, abbiamo intervistato Orsola Razzolini, professoressa associata all’Università Statale degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche - Area Diritto del Lavoro nonché ex membro e presidente della Commissione Garanzia Sciopero.

Qual è la funzione dello sciopero?

"È sicuramente legata all’articolo 3 della nostra Costituzione, vale a dire rimuovere quegli ostacoli materiali di fatto che impediscono l’uguaglianza sostanziale tra le persone, quindi questa è la principale funzione. Lo sciopero può avere poi diverse finalità: economiche, quando i lavoratori rivendicano migliori salari e migliori condizioni di lavoro, ma anche politico-economiche, quando attraverso lo sciopero si mira ad ottenere un mutamento più sostanziale di carattere politico, per esempio una protesta contro le manovre adottate dal Governo e via dicendo".

Quando è stato ottenuto il diritto di sciopero in Italia? Durante il periodo fascista lo sciopero era stato abolito, ma al contempo aveva assunto per i cittadini un significato non soltanto lavorativo. Cosa ci può dire a riguardo?

"Proprio così, durante il periodo fascista lo sciopero non solo era stato abolito, ma addirittura costituiva un reato, e in realtà è stato uno strumento importantissimo con cui i lavoratori hanno partecipato a porre fine alla Seconda Guerra Mondiale e alla dittatura fascista. Al tempo infatti, con i grandi scioperi generali del 1943-1944, si scioperava per protestare contro la dittatura, per sostenere la pace, la libertà e il pane, quindi una finalità molto importante, si parlava anche di diritto alla resistenza. Dopo questi importantissimi eventi storici, ma non solo, viene introdotto nella Costituzione del 1948 all’Art. 40, quindi oggi è un diritto costituzionale".

Ritiene che gli scioperi siano ancora uno strumento efficace di rivendicazione dei diritti?

"Sicuramente sì, anche se molte categorie fanno fatica ad utilizzarle, pensiamo ai lavoratori autonomi, per i lavoratori autonomi è molto difficile scioperare, perché non ci sono tutele vere e proprie in caso di sciopero, perché qual è la tutela principale del lavoratore che sciopera? Che non può venire licenziato, quindi il diritto di sciopero vuol dire che i lavoratori possono scioperare e il datore di lavoro non può minacciarli di licenziamento. Queste tutele, però, nel lavoro autonomo non ci sono, quindi le proteste di tutti i lavoratori atipici, non standard, qualificati come autonomi, oggi fanno fatica ad essere fatte attraverso lo sciopero, è vero però che si assiste a una rinascita dello sciopero non solo in Italia, ma soprattutto in altri paesi, pensiamo agli Stati Uniti d’America dove ci sono stati importantissimi scioperi che hanno attraversato tutto il settore automobilistico, quindi General Motors, Chrysler e Ford e non solo. Dunque lo sciopero è sicuramente ancora oggi uno strumento importante di pressione e di rivendicazione dei diritti".

Maria Sole Bonadonna

Classe 3^ C

Scuola media ‘Europa’

di Faenza

Prof.ssa Annalisa Paraggio