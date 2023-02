Scippa una collana al Baccara Arrestato, in fuga il complice

Con grossi occhiali scuri e spalleggiato da un complice non ancora identificato, sabato notte alla discoteca Baccara di Lugo da dietro ha scippato la collanina a un altro ragazzo che si trovava nel locale. Ma, inseguito prima dalla vittima e poi da un addetto alla sicurezza, in breve è stato bloccato: e, dopo avere fatto ritrovare il maltolto, è stato arrestato dai carabinieri della locale Compagnia. Il sospettato si chiama Federico Zanetti ed è nato a Genova 23 anni fa, città nella quale risiede.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Radiomobile intervenuti sul posto, tutto è accaduto verso e 23.30. Il cliente derubato – come da lui stesso riferito agli inquirenti – a un certo punto ha sentito una mano che gli sfiorava il collo: si è allora voltato e ha realizzato che qualcuno, con vistosi occhiali scuri, gli stava prendendo la collanina in oro: lui gli ha subito chiesto spiegazioni ma l’altro ha negato ed è scappato. Il derubato ha allora deciso di inseguirlo chiedendo una mano a un addetto alla sicurezza interna. Quest’ultimo ha confermato la versione del cliente, compreso il particolare che li ha agevolati nell’individuazione del sospettato: i vistosi occhiati. Il 23enne, una volta fermato, è stato portato in un ufficio: e lì dentro – prosegue l’accusa -, prima ha negato e poi ha ammesso tutto chiamando infine qualcuno al telefono, presumibilmente il complice a cui aveva affidato il bottino, per chiedere dove si trovasse la collanina: quest’ultima è stata recuperata poco dopo in un angolo buio del parcheggio, lì probabilmente gettata durante la fuga finale.

Come disposto dal pm di turno Marilù Gattelli, il 23enne, che ha precedenti di polizia, ha trascorso il resto del weekend in una cella di sicurezza dell’Arma. Ieri mattina il giovane, difeso dall’avvocato Alessandro Sola, è comparso davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Simona Bandini per rispondere di furto aggravato in concorso. Dopo la convalida dell’arresto, per l’imputato è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per cinque giorni alla settimana (cioè weekend escluso; la procura aveva chiesto i domiciliari) fino al processo fissato per inizio maggio. La difesa ha anticipato che chiederà un rito alternativo: ciò significa che in caso di condanna, il 23enne beneficerà dello sconto di un terzo delle pena irrogata.