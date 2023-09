Scippatrice lughese arrestata agli Speyer

Prima il tentativo di scippare la borsa a una coppia di anziani coniugi fermi su via Carducci, a due passi dalla stazione ferroviaria. E poi lo scippo, questa volta riuscito, di una coppia sempre di anziani seduta su una panchina degli Speyer.

Ma la donna presumibilmente protagonista delle sortite - una 40enne di Lugo con precedenti - non ha fatto molti metri con la refurtiva in mano, quantificata in circa 700 euro: prima è stata rallentata dal marito della signora scippata e da un passante di origine straniera. E poi è stata bloccata e dichiarata in arresto dalla polizia ben piazzata nell’ambito dei servizi disposti dal questore. Ora la donna - come disposto dal pm di turno Raffaele Belvederi - è in carcere a Forlì in attesa dell’udienza di convalida.

Con una incognita: il suo avvocato, Lorenzo Zoli, è anche suo amministratore di sostegno per via della situazione venutasi a creare a causa dei problemi di tossicodipendenza della 40enne: il legale potrebbe insomma dovere rinunciare al mandato.

Di fatto, la situazione ha creato un certo scompiglio ai giardini con diverse persone che si sono chieste cosa stesse succedendo. Altre invece hanno afferrato al volo la situazione quando gli scippati si sono messi a urlare: "Bloccatela, è una ladra!".

Tutto si è verificato poco prima del mezzogiorno quando i due coniugi si sono seduti appoggiando la borsetta. In breve è arrivata sul posto la 40enne: secondo testimoni, era ben vestita e quindi non ha destato sospetti iniziali. Ma a un certo punto si è avventata sulla borsetta ed è scappata: fuggendo, è pure riuscita ad afferrare il solo portafogli e a gettare il resto probabilmente per essere più libera nella corsa. Ne è nato un inseguimento con parapiglia finché grazie all’intervento anche di un passante, la donna è stata bloccata e subito dopo presa in custodia dagli agenti di una Volante. Il maltolto è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria.

La 40enne è sospettata pure del fallito scippo sempre ieri in via Carducci dove una donna ha cercato di strappare dalle mani di una coppia una borsa: in questo caso però la reazione dei coniugi ha fatto desistere la malintenzionata nonostante gli strattoni e le spinte. La situazione dell’arrestata potrebbe ulteriormente aggravarsi a causa di due circostanze: nella sua borsetta è stato trovato un oggetto d’offesa, forse un paio di forbici. E i suoi modi con gli agenti non sono probabilmente stati esattamente urbani.