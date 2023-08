Scippo e resistenza: arrestato 22enne

Un’azione fulminea. Il malintenzionato che sfreccia in bici e la borsetta che sparisce. Ma per poco: perché i carabinieri del Radiomobile cervese e i colleghi della Stazione di Milano Marittima, dopo una rapida perlustrazione dei paraggi e la reazione del diretto interessato, hanno individuato e arrestato il sospettato, come disposto dal pm di turno Monica Gargiulo. Si tratta di Aziz Bayad, disoccupato 22enne di origine marocchina, senza fissa dimora, richiedente asilo e accusato di rapina impropria e resistenza.

L’allarme è scattato martedì sera quando la proprietaria della borsetta - una 62enne di origine imolese - ha chiamato la centrale operativa per lamentare il fatto che non distante dalla sua residenza a Cervia, un ragazzo in sella a una bici le avesse appena sottratto per strada la borsetta con 45 euro dentro oltre agli effetti personali. E si fosse poi involato spingendo sui pedali.

I militari hanno attivato subito le ricerche: e non molto tempo dopo a Milano Marittima hanno individuato il 22enne intento su una panchina a rovistare nella borsetta. Il giovane, alla vista delle divise, ha allora prima cercato di fuggire con il velocipede: e poi lo ha inutilmente lanciato contro le pattuglie finendo con l’essere lo stesso bloccato e scortato in una cella di sicurezza della caserma nella quale ha trascorso il resto della nottata.

In quanto alla donna derubata, dopo avere sporto formale querela allegando l’elenco di tutto ciò che custodiva nella borsetta, ha riconosciuto il maltolto. Nella tarda mattinata di ieri il 22enne, difeso dall’avvocato Sara Scarpellini, è comparso davanti al giudice Antonella Guidomei e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani del tribunale di Ravenna.

In aula ha negato sia di avere compiuto lo scippo tanto da esortare un riconoscimento della ragazza. Che di avere lanciato la bicicletta contro i carabinieri sostenendo in sintesi che erano stati loro a pararglisi all’improvviso davanti. In quanto alla fuga, ha precisato di averla fatta dato che è titolare di un permesso di soggiorno transitorio ma il 29 luglio scorso aveva smarrito i documenti. In ogni caso, non ci capisce come la borsa della signora possa essere allora finita nelle sue mani.

Dopo la convalida dell’arresto, l’imputato è tornato libero con obbligo di dimora in attesa del processo.