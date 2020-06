Ravenna, 30 giugno 2020 - L’orologio in questione si chiama Rolex Cellini Moonphase e il suo prezzo si aggira attorno ai 25 mila euro. La donna che sabato mattina ha tentato di scipparlo alle porte del centro, probabilmente sapeva che avrebbe potuto realizzare un bel colpo.

Ma è dovuta fuggire a mani vuote, sia per la pronta reazione del proprietario dell’orologio – un noto imprenditore ravennate – che per la resistenza del cinturino il quale, sebbene danneggiato, ha tenuto ancorato fino all’ultimo il prezioso Rolex al polso di chi lo portava.



Tutto fissato in una dettagliata denuncia consegnata ai carabinieri i quali, esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona, potranno magari riuscire a dare un nome alla donna. L’episodio è accaduto in via Codronchi, nel quartiere San Biagio, verso le 10.20 di mattina. "Mi è venuta incontro lei – racconta la vittima – e saprei descriverla benissimo: di statura media, con i capelli mori, ben vestita, una mascherina nera sul volto e una camicetta bianca a risaltare la carnagione scura: ho la sensazione che fosse di origine nomade anche se mi ha detto di essere colombiana".



A quel punto la donna, ha iniziato con la sua messinscena: "Mi ha detto di essere una badante ma di trovarsi in questo momento senza lavoro e mi ha spiegato che un parroco le aveva consigliato di parlare con la gente per strada per vedere di trovare un’altra persona da potere assistere". L’uomo, con modi gentili, ha declinato invano l’offerta ma la donna gli si è buttata tra le braccia dicendo che era disponibile. L’uomo, avendo intuito la sua attenzione per il Rolex lo ha tenuto riparato, ha suonato il campanello dell’abitazione verso la quale si stava dirigendo: è uscito un suo parente che ha notato la scena ed è intervenuto.

a.col.