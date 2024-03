Scissione in vista, la lista civica Per la Buona Politica abbandona la coalizione, tensioni e incertezze tra i membri

L’uscita della lista civica Per la Buona Politica è stata accolta come una doccia fredda dai membri della coalizione di cui faceva parte. "Questa decisione ci ha destabilizzato – è il commento di Ermanno Tani, rappresentante di Lugo Civica –. Convocherò a breve il direttivo per valutare come muoverci. Sicuramente lo scenario ora è cambiato. Mancano poche settimane al voto ma io credo ancora nel progetto che avevamo creato". Da parte di Italia Viva, arriva – netta – l’intenzione di continuare il percorso politico verso le amministrative. "Ci dispiace per la decisione dell’associazione Per la Buona Politica, rispettiamo la scelta che immaginiamo sia stata molto dolorosa – commentano Italia Viva Bassa Romagna e Italia Viva Provinciale di Ravenna –. Nei prossimi giorni ci riuniremo e prenderemo una decisione sulla strada da intraprendere, tenendo conto anche della novità del progetto Stati Uniti d’Europa che ci vede impegnati alle elezioni europee assieme a +Europa, Socialisti, Libdem e Volt. Confermiamo anche l’iniziativa del 3 aprile alle ore 20.30 al salone Estense con la presentazione del libro di Giordano Dalmonte".

Anche Azione, attraverso il suo rappresentante provinciale Fabrizio Govoni, chiede tempo per decidere. "Il ritiro della lista Per la Buona Politica è una doccia fredda che condiziona il percorso. Cercheremo il miglior contesto per portare avanti le idee e i programmi che avevamo condiviso e rappresentare coloro che cercano pragmatismo e competenza nella proposta politica lughese".

m.s.