Scogliera per le ostriche e contro l’erosione, i lavori entro l’anno

È stato approvato Life NatuReef, il progetto esecutivo per la realizzazione della scogliera soffolta a protezione della costa dall’erosione marina a nord della foce del torrente Bevano.

I lavori per realizzarla partiranno entro l’anno. Il progetto, da un milione, è stato finanziato per 363.544 euro dal Comune e per i restanti 650mila dall’Unione europea nell’ambito dei progetti Life. L’obiettivo è testare soluzioni basate sulla natura contro il cambiamento climatico. L’intervento prevede la realizzazione di scogliere artificiali per ripristinare gli habitat sottomarini e proteggere la costa dalle mareggiate e dai processi di erosione su un tratto sabbioso particolarmente fragile.

L’intervento infatti creerà una barriera artificiale che smorzerà la forza delle onde sulla battigia e fungerà da vivaio per il ripopolamento di quel tratto di mare con ostriche autoctone e sabellarie, specie minacciate un tempo presenti in quantità anche sul nostro litorale. I lavori consisteranno nella posa dei cosiddetti ’materassi’ in rete metallica posti su più livelli per formare dei macro blocchi, riempiti e confezionati prima della posa con materiale calcareo a spigolo vivo, in modo da creare un ambiente idoneo per le ostriche.

Il reef artificiale non sarà visibile poiché si troverà tra i 2 e 2,60/2,80 metri sotto il livello del mare. La dimensione complessiva coprirà un’area di circa 100 metri per 48.