"Scola mi cambiò la vita. Che risate con ‘Yuppies’"

Si è sempre definita un’attrice ‘sui generis’, Valeria D’Obici, vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista e di un Globo d’Oro come migliore rivelazione nel 1981 per aver interpretato il ruolo di Fosca nel film ‘Passione d’amore’ diretto da Ettore Scola. Tant’è il termine ricorre nel libro appena uscito a cura di Francesco Foschini, per l’appunto intitolato ‘Valeria D’Obici. Dizionario di un’attrice ‘sui generis’, che sarà presentato domani alle 18, alla Feltrinelli di Ravenna. Per l’occasione sarà presente l’artista in dialogo con l’autore e lo scrittore Stefano Bon.

D’Obici, il libro è un’antologia di pensieri e ricordi strutturato in forma di dizionario-intervista. Com’è nata l’idea? C’è qualcosa della sua ricca vita e lunga carriera che non ha raccontato?

"Insieme a Foschini abbiamo cominciato il libro poco prima del Covid. Poi, personalmente, credevo non se ne facesse più nulla, invece Francesco ci si è messo d’impegno fino a portarlo a termine. Sono tante le cose di cui non ho parlato: per esempio della mia esperienza in Thailandia dove ho collaborato con una Ong che si occupa di bambini violati, o di quella al carcere di Rebibbia a Roma da dove me ne sono andata l’anno dopo quando ho scoperto un ‘sistema’ che non mi piaceva".

Il suo percorso è iniziato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, all’epoca diretta da Luigi Ferrante…

"Sì. E subito dopo nel 1972, insieme ad altri attori, sono entrata nella cooperativa che ha preso in gestione il Salone Pier Lombardo, oggi Teatro Franco Parenti. Dopo la separazione dal mio primo marito, uno scenografo, ho fatto il grande sbaglio di andarmene e mi sono ‘mangiata le mani’ perché è diventato il più bel teatro d’Italia. Ogni volta che torno a Milano mi prende una stretta al cuore".

Con ‘Passione d’amore’, a neanche trent’anni, ottiene un grande successo. Cosa ricorda del provino?

"Sentivo che quella parte era tagliata su di me e mi sono buttata anima e cuore. Poi ricordo di essere andata al mare ed è lì che ho saputo dalla mia agente che ero stata presa. Per me è stato un film bellissimo, una grande occasione perché non capita tutti i giorni a un attore di avere un ruolo drammatico che consente di poter sfogare e tirare fuori tutte le emozioni. Mi sono liberata".

Il film è stato subito un grande successo internazionale, con la partecipazione al festival di Cannes e lo sbarco negli Usa. Com’è cambiata la sua vita?

"Essendo sempre stata particolare, non mi sono resa conto di quanto stava accadendo, del peso dei premi vinti, me lo facevano notare gli altri. Non ho goduto più di tanto di tutto ciò. All’improvviso, mi sono ritrovata con una miriade di offerte per il cinema e il teatro. C’è però da dire che per due anni mi sono sentita la più brutta d’Italia, mi sono sentita osservata, come se la gente volesse vedere chi c’era sotto quel naso, quei denti e quelle ossa finte indossate per Fosca".

Negli anni è stata diretta da altri mostri sacri, come Pupi Avati, Liliana Cavani, Andrea Barzini e Gabriele Muccino, alternando drammi e pellicole commerciali. Si è sentita ‘ingabbiata’ nel ruolo che l’ha lanciata?

"Sì, purtroppo questo avviene spesso in Italia. Ho trovato difficoltà soprattutto nel potermi esprimere come una persona umanamente normale e questo è il mio più grande rimpianto. Anche se ho avuto la fortuna di lavorare sempre molto, di non aspettare mai davanti a un telefono muto… Se si esclude il film ‘45° Parallelo’, il mio preferito, peraltro visto da pochissimi anche se presentato a Venezia, mi hanno sempre chiesto o di imbruttirmi, persino troppo, o di essere troppo comica".

C’è un film che non rifarebbe? E invece lavori a cui deve una grande popolarità?

"Il primo non lo posso proprio dire. Per contro mi sono molto divertita a fare film nazionalpopolari come ‘Yuppies’ e ‘Anni ‘90’ che tutti conoscono". Com’è cambiato il cinema di oggi?

"Gli attori ora sono tutti imprenditori di se stessi, non come me che mi muovevo in quel mondo come Alice nel Paese delle meraviglie. Sanno cosa devono fare, cosa proporre, a quali porte bussare. I risultati però non sono sempre buoni, la recitazione è spesso minima perché non si sentono le battute o non si percepiscono bene i sentimenti. Stimo molto la Cortellesi, è brava, però può contare su un gruppo di colleghi che scrivono e producono".

Roberta Bezzi