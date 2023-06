Scomparsa di Walter Della Monica, il ricordo commosso del Sindaco di Cervia e di Confcommercio Ravenna

"Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Walter Della Monica, uomo di altissima cultura che ha dato davvero tanto alla nostra città". A scriverlo è Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna. "La nostra è stata un’amicizia – racconta Mambelli – nata alla fine degli anni ’80, anche perché il Centro Relazioni Culturali, da lui diretto, è a pochi passi dal mio ristorante La Gardela. Ricordo con particolare piacere gli incontri con gli autori, e soprattutto con Vittorio Sermonti che ho ospitato innumerevoli volte nel mio ristorante. Walter era solito invitare i suoi autori e scrittori a porre la firma nel ‘libro della casa’ de La Gardela, lo considerava un gesto importante. Tra l’altro Walter era nato lo stesso anno di mia mamma Silvia Fernanda, il 1927, che considerava ‘classe di ferro’. Questo rapporto di amicizia è continuato nel tempo anche dopo aver lasciato il testimone del Centro Relazione Culturali di Casa Melandri a Francesca Masi. Walter ha seguito, tra l’altro, anche il mio percorso all’interno di Confcommercio Ravenna; prima come presidente di sindacato, poi come componente il Comitato di presidenza e infine come presidente. Mi ha sostenuto in diverse situazioni. Se ne va una figura importante e lungimirante per la nostra città, per il nostro territorio, per la Romagna: ha dato tanto a noi tutti, e mi auguro che la città, ora che non c’è più, tributi alla sua figura quello che merita e lo celebri attraverso l’intitolazione di una Piazza alla sua memoria".

Anche il sindaco di Cervia Massimo Medri ricorda Della Monica: "Una immensa perdita per il mondo della letteratura e della cultura. Cervia gli è particolarmente legata e debitrice per avere contribuito a dare gli albori agli eventi culturali della città con il “trebbo poetico” nel 1953 a Milano Marittima. Un’intuizione geniale insieme a Toni Comello che diede vita al progetto di portare la poesia italiana fra la gente e la lettura di testi poetici a contatto col pubblico, diffondendo la cultura letteraria, e che tuttora persiste nella forma

moderna di reading e presentazioni. Walter era una persona di straordinaria umanità e accoglienza, sempre disponibile al dialogo e al confronto. Un uomo umile e di profonda sensibilità nonostante il suo profondo sapere".