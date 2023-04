Scomparso da un mese, è giallo Doveva andare dal meccanico Ma l’auto di Elio Bosi non si trova

È passato quasi un mese, ma di Elio Bosi, il 79enne allontanatosi in auto da Brisighella lo scorso 24 marzo non è ancora stata trovata traccia. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Ravenna non hanno avuto sviluppi significativi e in particolare l’autovettura, una Ford Festa di colore grigio targata Ep 787 Jr, secondo quanto affermato dai familiari, condotta dall’uomo il giorno della scomparsa, non risulta più transitata da nessuno dei varchi che sono stati monitorati. Peraltro l’ultimo passaggio aveva fatto scattare più approfondite attività di controllo, purtroppo senza esiti. Una seconda ‘battuta’ di ricerca in forze era stata inoltre organizzata negli stradelli delle Pinete del litorale ravennate, ma anche tali tentativi si sono rivelati poi vani. Le ricerche dunque continuano ma purtroppo in mancanza della localizzazione del cellulare, di segnalazioni o dell’individuazione e del ritrovamento dell’auto sembra essere difficile stabilire un punto specifico in cui fare intervenire le squadre di soccorso. Desta più di un interrogativo nello specifico il mancato ritrovamento dell’auto, un elemento chiave della vicenda, visto che, sempre secondo le informazioni fornite, Elio Bosi si era allontanato da Brisighella per portare l’automobile a fare un controllo. Per questo i familiari avevano ipotizzato che l’uomo fosse improvvisamente entrato in stato confusionale senza più riuscire a ritornare a casa. Nei giorni immediatamente seguenti alla scomparsa erano poi pervenute alla famiglia alcune segnalazioni di avvistamento, a Bagnara di Romagna e nelle vicinanze di Lido Adriano che erano state riportate anche alla trasmissione ‘Chi l’ha visto’. Diverse sono state anche le ricerche messe in atto dalla famiglia, ed in particolare dal nipote dell’uomo, inizialmente concentratesi "tra Porto Fuori e Lido Adriano" per poi estendersi "fino a Comacchio da una parte, a Rimini dall’altra e nelle montagne fino alla Colla. Ho parlato con moltissime persone, sembrava che lo avessero visto in zona Lido Adriano", purtroppo però anche tale ricerca non ha prodotto risultati. I familiari, un mese dopo l’allontanamento di Bosi continuano a sperare in un ritrovamento, anche se cresce ogni giorno di più il pensiero che possa essergli accaduto qualcosa di grave. Elio Bosi, alto un metro e 75, occhi castani e capelli brizzolati al momento della sparizione indossava un cappellino con visiera di colore blu, un giubbotto blu, un paio di pantaloni marroni ed uno zainetto.

Damiano Ventura