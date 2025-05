Sconfitto e senza strategia, centrodestra inadeguato

Nemmeno il più incallito ottimista avrebbe potuto pensare seriamente che il centro destra sarebbe stato in grado di portare Barattoni al ballottaggio. Se il centrodestra si fosse presentato unito con un unico candidato, sicuramente avrebbe ottenuto un risultato migliore, ma non tale da impensierire più di tanto Barattoni. I vertici locali dei partiti e della lista civica che si riconoscono nel centrodestra sono più o meno identici a quelli delle precedenti elezioni comunali del 2021 e, allora come oggi, non sono riusciti a trovare un accordo per arrivare ad un candidato unico.

È evidente che esistono problemi, rivalità, egoismi personali per cui dubito che se queste persone si ritroveranno fra cinque anni negli stessi ruoli, e senza un profondo chiarimento, il risultato sarà identico, nessun candidato unico e via sempre più libera al Pd. Si dica chiaramente di chi è la responsabilità di non essere arrivati alle urne con un unico candidato, e si cominci fin da ora a confrontarsi sulle strategie da adottare, per non arrivare ancora una volta divisi e in colpevole ritardo alle prossime elezioni comunali. Città a noi vicine come Forlì e Ferrara, entrambe governate dal Pd per decenni, hanno avuto la forza e il coraggio di cambiare, Ravenna no, e ciò può essere dovuto sia alla “cupola” che domina Ravenna in maniera ferrea, sia agli errori e inadeguatezze del centrodestra locale.

Eugenio Costa