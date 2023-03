Scontro all’incrocio Feriti anche due bimbi

Incidente ieri all’ora di pranzo nel Faentino tra via Merlaschio e via Biancano.

Poco prima delle 13 la pattuglia del Nucleo Infortunistica del comando di polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta per lo schianto avvenuto all’incrocio tra via Merlaschio e via Biancano.

Un suv Ford Kuga, condotto da un 44enne che viaggiava con una 35enne stava viaggiando lungo via Merlaschio con direzione Bologna quando, all’incrocio con via Biancano, strada con diritto di precedenza, il mezzo è andata a scontrarsi con una Fiat 500 che transitava, con direzione Firenze.

A bordo della Fiat 500 c’erano un 43enne e due minori, di 5 e 7 anni.

Nel violento impatto tra le due automobili è stata danneggiata anche la recinzione di un’abitazione.

Sul posto, oltre alla pattuglia della polizia locale incaricata dei rilievi di legge, sono arrivati i mezzi di soccorso del 118.

Il 43enne con i due bambini, che si trovavano sulla Fiat, sono stati trasportati all’ospedale di Ravenna mentre le due persone che viaggiavano sulla Ford sono state trasferite all’ospedale Bufalini di Cesena tutti con codici di media gravità.