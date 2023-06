Scontro auto-moto all’incrocio, centauro trasportato al ‘Bufalini’

A neppure 24 ore da un pauroso scontro tra un’auto e una moto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì a Barbiano di Cotignola (il 62enne che era al volante del mezzo agricolo è stato trasportato in elicottero al ‘Bufalini’ di Cesena, mentre l’automobilista 43enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Faenza), le strade della Bassa Romagna registrano purtroppo un altro grave incidente. È successo nella tarda mattinata di ieri a Lugo, all’intersezione tra via Fiumazzo e via Copernico.

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno, quando un 45enne del posto che era in sella a una Kawasaki ‘500’ e stava percorrendo via Fiumazzo con direzione di marcia Ascensione-Lugo, è venuto a collisione con una Fiat Punto che lo precedeva ed il cui conducente (un 31enne) stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via Copernico. In seguito all’urto l’uomo è stato sbalzato dal sellino cadendo rovinosamente sull’asfalto, mentre la moto è addirittura volata nel cortile di un’abitazione dopo aver divelto parte della rete di recinzione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza oltre all’elicottero di Ravenna Soccorso e alla Polizia Locale della Bassa Romagna.

Dopo aver ricevuto le prime cure il 45enne è stato trasportato, con un codice di massima gravità, al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. L’automobilista è invece rimasto illeso.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge gli agenti della Polizia locale hanno temporaneamente regolato il traffico a senso unico alternato.

