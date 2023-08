Scontro auto-moto all’incrocio Gravi due diciassettenni

È di due feriti gravi il bilancio del pauroso incidente verificatosi ieri pomeriggio a Bagnara di Romagna all’incrocio tra via Lunga e via Cappelle, dove una Beta 125 Motard su cui viaggiavano due 17enni si è schiantata contro un’auto al cui volante c’era un pensionato. Entrambi i giovani sono stati trasportati, in gravi condizioni, in elicottero (sul posto è atterrato sia il velivolo di ‘Ravenna Soccorso’ che quello di ‘Bologna Soccorso’) al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Illeso invece, seppur comprensibilmente provato, l’automobilista.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30, quando una Opel Corsa condotta da un pensionato stava percorrendo via Lunga, (strada in quel tratto a senso unico) e quindi con direzione di marcia Solarolo-Villa San Martino. Giunto all’altezza del civico 6, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, è avvenuto lo scontro con la moto che proveniva da via Cappelle e quindi dalla sinistra rispetto alla vettura (per chi proviene dalla stessa via Cappelle, all’incrocio con via Lunga è presente il segnale di ‘dare la precedenza’). A seguito dell’impatto i due minorenni sono stati sbalzati dal sellino, con la moto che è invece piombata contro la recinzione di un’abitazione. Sul posto, oltre un’ambulanza, in un campo circostante sono atterrati due elicotteri (come detto Ravenna Soccorso e Bologna Soccorso’). Dopo aver ricevuto le prime cure, i due minorenni sono stato trasportati al ‘Bufalini’ di Cesena con un codice di massima gravità. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto di via Lunga è stato chiuso al traffico dal personale della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Lu.Sca.