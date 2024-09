Scontro auto-moto sulla via Reale, centauro al ‘Bufalini’

Si è per fortuna rivelato meno grave rispetto a quanto in un primo momento temuto, il pauroso incidente verificatosi nella tarda mattinata di ieri lungo la statale ‘Adriatica’ (via Reale) a Villa Pianta di Alfonsine, vedendo coinvolti un motociclista tedesco di 26 anni e un automobilista di 34 anni. Il primo è stati trasportato in elicottero, con un codice di media gravità, al ‘Trauma Center’ del ‘Bufalini di Cesena, mentre il secondo è stato trasportato in ambulanza, con un codice di bassa gravità, all’ospedale di Ravenna.

L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 11.15 al chilometro 123+700. Il 26enne era in sella ad ‘Suzuki’ di grossa cilindrata e stava percorrendo (in compagnia di un gruppo di centauri) la statale 16 ‘Adriatica con direzione di marcia Ferrara-Ravenna. Giunto all’altezza del ponte sul fiume Santerno, per cause al vaglio del personale che fa capo alla dottoressa Paola Neri, è venuto a collisione con una Opel ‘Astra’ condotta da un 34enne residente a Ravenna che procedeva in direzione opposta. In seguito al violento impatto frontale-laterale, il 26enne è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando ferite varie ed una sospetta frattura ad una gamba. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, unitamente all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, alla Polizia locale della Bassa Romagna ed al personale dell’Anas. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, il motociclista, rimasto cosciente, è stato trasbordato sul velivolo e trasportato all’ospedale cesenate. Per consentire le operazioni soccorso, i rilievi di legge e la rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto della Statale è stata temporaneamente chiuso al traffico, registrando la formazione di una colonna di qualche centinaia di metri, formata in particolare da mezzi pesanti.

