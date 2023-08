Scontro auto-trattore ad Alfonsine (Ravenna) e un tamponamento poco dopo

Alfonsine (Ravenna), 23 agosto 2023 – Rallentamenti e code a tratti, nella tarda mattinata di oggi (mercoledì) lungo via Reale ad Alfonsine, a seguito di un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, verificatosi sulla rampa del ponte sul Senio.

Intorno alle 10.30, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, sono venute a collisione una Dacia ‘Duster’ e un trattore a cui era agganciato un trincia-sarmenti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente ad una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo (dal mezzo agricolo era fuoriuscito gasolio) e, per i rilievi di legge e la viabilità, alla Polizia Locale della Bassa Romagna.

6 foto Traffico e rallentamenti in seguito all’incidente, che ha causato anche perdita di gasolio da parte del mezzo agricolo: non risultano feriti

Alcuni minuti dopo, in questo caso lungo la rampa opposta (direzione di marcia Ravenna-Ferrara), si è inoltre registrato un tamponamento che ha visto coinvolte due auto.