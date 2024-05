Scontro con un camion. Coppia di coniugi all’ospedale ‘Bufalini’

Pauroso scontro tra un’auto e un camion carico di bombole di gas ieri mattina alle porte di Cotignola, all’incrocio tra il tratto della Provinciale 95, che assume il nome di via X Aprile, e l’uscita dell’A14 dir. Il bilancio è di due feriti (un 72enne, che era al volante di una Renault Scenic, e la moglie 71enne che gli sedeva a fianco) residenti a Ravenna. La coppia di coniugi è stata trasportata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena in condizioni di media gravità. Poco dopo le 9.30 il 72enne, nell’uscire dalla diramazione dell’autostrada per immettersi, svoltando sinistra, in via X Aprile e dirigersi quindi verso Lugo, per cause al vaglio della Polizia locale della Bassa Romagna, si è scontrato frontalmente con un camion che trasportava bombole. Il conducente del mezzo pesante, un 38enne, procedeva lungo via X Aprile in direzione Lugo-Cotignola, e quindi rispetto all’auto proveniva dalla sinistra. Si è dunque con tutta probabilità trattato di una mancata precedenza da parte del 72enne, visto che all’uscita dalla diramazione è presente il segnale di ‘stop’. In seguito al violento impatto l’auto ha subito una rotazione in senso orario, finendo nel senso opposto di marcia e scontrandosi con un furgone condotto da un 43enne che percorreva via X Aprile in direzione Lugo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, i vigili del fuoco dei Distaccamenti di Faenza e di Lugo e, per i rilievi di legge, il nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna. Marito e moglie sono stati trasportati (lui sul velivolo e lei in ambulanza) al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, come detto in condizioni di media gravità. Illesi i conducenti del camion e del furgone. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, si è resa necessaria la chiusura di un tratto di via X Aprile, consentendo l’uscita dei mezzi provenienti dall’autostrada e diretti verso Lugo.

Luigi Scardovi