Scontro con un tir sull’A14: muore 58enne

Tampona un tir con la sua auto e muore. Tragedia nella notte fra venerdì e sabato sull’A14. La vittima si chiamava Vincenzo Pellegrino, 58 anni, residente nel Milanese.

L’incidente è avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato sull’A14, nel tratto tra Faenza e Imola, intorno al km 57, nella zona in cui l’autostrada attraversa il comune di Solarolo. L’uomo, al volante di una Fiat 500 stava percorrendo la corsia nord dell’autostrada, in direzione Bologna. Erano circa le 23.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti – che andranno appurati dalla polizia stradale – sembra che l’uomo, al km 57, per cause in via di accertamento, abbia colpito un autoarticolato con l’auto.

Il tamponamento – pare – non è stato perfettamente frontale, ma molto violento e dopo l’impatto l’auto si è ribaltata più volte, finendo ribaltata sul lato della carreggiata.

Il 58enne è rimasto incastrato all’interno della 500. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi con l’automedica e l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Faenza e la polizia stradale di Faenza.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa una decina di minuti per estrarre l’uomo dall’auto. Purtroppo però Vincenzo Pellegrino era ormai senza vita, probabilmente deceduto sul colpo. Il 28 gennaio, pochi chilometri prima, al chilometro 54+500, era avvenuto un incidente mortale dalla dinamica simile, sempre di notte: un’auto aveva tamponato un camion e nell’incidente aveva perso la vita l’imprenditore barbianese Stefano Bonantini, di 44 anni.