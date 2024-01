Scontro Fiorino-Alfa. Grave un 59enne

E’ di due feriti, un 59enne e un 55enne di Fusignano, entrambi trasportati (il primo in elicottero e l’altro in ambulanza) all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio del pauroso scontro tra un Fiat Fiorino e un’Alfa 159, avvenuto ieri alle 15 all’intersezione tra via Lunga Inferiore e via Purgatorio, alle porte della frazione lughese di Belricetto. Al volante del Fiorino c’era il 59enne, il quale stava percorrendo via Purgatorio proveniente da via Mazzola. Giunto all’incrocio con via Lunga Inferiore (dove per chi percorre via Purgatorio è presente il segnale di ‘stop’), nell’attraversarlo è entrato in collisione con l’Alfa 159, che proveniva dalla sua destra e quindi con direzione di marcia via Provinciale Maiano-Voltana. In seguito all’impatto il Fiorino ha terminato la sua corsa su una fiancata restando sulla carreggiata, mentre l’Alfa è uscita di strada abbattendo un paio di segnali stradali. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elicottero di Ravenna Soccorso, il personale del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna ed una squadra di Vigili del Fuoco.

A riportare la peggio il 59enne, trasportato in elicottero con un codice di massima gravità al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’. Traumi e ferite di media gravità invece per il 55enne, anch’egli trasportato (in questo caso in ambulanza) a Cesena. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei due mezzi coinvolti, la Polizia Locale ha regolato la circolazione a senso unico alternato.

lu.sca.