Scontro fra auto, due donne all’ospedale

Violento scontro alle porte di Cotignola. Due donne trasportate al ‘Bufalini’ di Cesena. Il pauroso incidente si è verificato poco dopo le 24 della notte fra giovedì e venerdì, all’incrocio tra via Madonna di Genova e via Gaggio. Un punto – nel quale tra altro è presente un velox fisso – che continua purtroppo a rivelarsi come uno dei più pericolosi dell’intero territorio della Bassa Romagna. Erano circa mezzanotte e un quarto quando, per cause e dinamica in corso di accertamento da parte del nucleo Infortunistica della polizia locale della Bassa Romagna, una 35enne di Cotignola che era al volante di una Chevrolet ‘Spark’ si è scontrata con Clio station wagon condotta da una 21enne residente a Ravenna.

In seguito all’impatto la Clio è finita contro lo spigolo di un’abitazione situata all’angolo tra le due vie, mentre la Chevrolet ha arrestato la sua corsa a lato di via Madonna di Genova.

Sul posto, allertati da alcuni automobilisti in transito e da residenti, sono intervenuti poco dopo i soccorsi: due ambulanze, l’automedica, l’elicottero di ‘Bologna Soccorso’ decollato dal Maggiore, i vigili del fuoco di Lugo e la polizia locale.

Le due donne, entrambe coscienti, hanno ricevuto le prime cure in ambulanza. La più giovane è stata caricata sul velivolo e trasportata con un codice rosso – massima gravità – al ‘Bufalini’ di Cesena. Anche la 35enne è stata trasportata, in questo caso in ambulanza, al nosocomio cesenate. Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e i rilievi di legge, la polizia locale ha regolato la circolazione a sensi unico alternato fino alle 2 circa.

Come detto, l’incrocio in questione è uno dei più a rischio del territorio basso romagnolo registrando un numero davvero elevato di incidenti, l’ultimo dei quali a fine gennaio: anche in quel caso furono coinvolte due auto i cui occupanti , due donne (madre e figlia) e un uomo, se la cavarono con traumi e ferite di media gravità. L’incidente per l’esattezza si verificò all’intersezione tra via Madonna di Genova e via Crispi, strada quest’ultima che provenendo da via Gaggio ed attraversando la stessa via Madonna di Genova, conduce alle porte di Lugo. Più grave invece l’incidente che a metà dello scorso ottobre coinvolse, come ieri notte, due donne, anch’esse trasportate (una in elicottero) al Bufalini.

Luigi Scardovi