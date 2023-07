Scontro fra auto e scooter in centro Ferita una postina di 50 anni

Paura all’incrocio, un’auto si scontra con lo scooter di una postina, che resta ferita seriamente. Il brutto incidente è avvenuto intorno alle 14, all’incrocio tra corso Mazzini, via Gallo Marcucci e via Giovanni da Oriolo, in prossimità del semaforo che regola l’intersezione. Un punto già teatro di gravi incidenti in passato. La dinamica è ancora da chiarire. A essere coinvolta è stata un’autovettura Kia Picanto di colore bianco, in uso ad una ditta di pompe funebri locale, condotta da un 63enne italiano. La vettura – per cause in corso di accertamento – è entrata in collisione con un motorino a tre ruote (detto ’trike’), utilizzato dai dipendenti di Poste Italiane e condotto da una donna italiana di 50 anni. L’urto è stato violento e il motorino ha colpito il palo del semaforo, la cui lanterna nell’impatto si è anche parzialmente staccata.

Le persone immediatamente intervenute riferiscono che subito dopo l’incidente, l’uomo alla guida dell’auto appariva colto da un malore e nell’intento di soccorrerlo, l’autista di un mezzo pubblico che transitava in quel momento e che era sceso per dare una mano, è stato costretto a sfondare il finestrino posteriore mediante un piccolo estintore. A rimediare le conseguenze peggiori tuttavia è stata la postina, rimasta incastrata tra i due mezzi. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorritori: il 118 Romagna è intervenuto con due autoambulanze e l’auto medicalizzata. Per riuscire a liberare la donna sono inoltre intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza. A causa dei traumi riportati per la donna si è reso necessario il trasferimento all’Ospedale Maggiore di Bologna in elicottero. Il mezzo aereo è stato scortato da una volante della polizia al punto di atterraggio. La donna,trasportata con il codice ’rosso’ che indica i casi più gravi non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Faenza. Sono i militari dell’Arma ad aver fatto i rilievi e dovranno essere loro a ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Al momento dell’impatto infatti l’automobile era posizionata in corrispondenza della carreggiata opposta al senso di marcia, in direzione Bologna-Forlì, con il paraurti anteriore visibilmente danneggiato sul lato destro. Il ciclomotore invece è stato ritrovato adiacente al palo del semaforo. Non è chiaro quindi se l’auto fosse ripartita dopo una breve sosta o se invece fosse intenta nella manovra di svolta da via Gallo Marcucci verso il centro cittadino.

d.v.