Scontro fra treni, l’inchiesta. Al setaccio l’uso di cellulari e tablet

Dovrà descrivere tutte le interazioni tra quei dispositivi elettronici e il mondo oltre le carrozze proprio nel momento dello schianto. È il compito che ieri mattina la procura ha assegnato all’esperto informatico bolognese Michele Ferrazzano. L’obiettivo è giungere a elementi utile per capire le ragioni che poco dopo le 20 del 10 dicembre scorso nei pressi della stazione di Faenza, hanno portato allo scontro tra il Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia e il Regionale 1742 fermo a semaforo rosso sulla linea Bologna-Rimini.

Il solo fin qui indagato - il macchinista del Frecciarossa, un 44enne di Marcon (Venezia) accusato di disastro ferroviario colposo - attraverso i suoi legali Gian Luigi Manaresi e Beniamino Nordio ha nominato l’ingegnere forlivese Nicola Buffadini quale esperto di sua fiducia. Alla luce della complessità del quesito formulato, per il deposito della consulenza tecnica ci sarà tempo fino a fine febbraio.

Secondo quanto finora emerso dalla verifiche della Polfer, il Frecciarossa, retrocedendo per cause ancora al vaglio, ha urtato il Regionale: sei almeno i feriti, di cui nessuno grave (30 al massimo i giorni di prognosi).

Al 44enne, come disposto dal pm Silvia Ziniti, erano stati sequestrati due telefonini - il suo e quello di servizio - e il tablet di servizio. Ed è sui tre dispositivi che l’esperto incaricato dal pm, dopo avere fatto copie forensi, dovrà concentrarsi. In particolare dovrà descrivere tutte le interazioni manuali sugli apparecchi effettuate tra le 18 di quella domenica e il momento del sequestro (la notte del 12 dicembre, martedì). Vedi chiamate fatte e ricevute, messaggi inviati e ricevuti, siti consultati. E ancora uso di app, operazioni di sblocco. Inoltre per ciascuna interazione, il consulente dovrà individuare orario e ogni altra informazione di eventuale rilievo. Il lavoro comincerà questa mattina stessa.

Per risolvere il giallo della collisione tra treni, a breve il pm potrebbe anche affidare l’incarico per la maxi-consulenza, quella più importante nell’ambito della dinamica dell’urto: verrà coinvolto un ingegnere specializzato in incidenti ferroviari individuato grazie alle indicazioni fornite dalla procura di Bologna. Nell’occasione, la rosa degli indagati - come atto dovuto - potrebbe naturalmente allargarsi. E proprio per preservare per quanto possibile lo stato delle cose, i due convogli si trovano sotto sequestro sin dalla notte stessa dei fatti. Tra il materiale fin qui sequestrato, figurano anche i libri di bordo.

Andrea Colombari