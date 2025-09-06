Scontro su raccolte fondi. Morgese: "Querelo la Pigna"

A Ravenna si accende la polemica tra il gruppo consiliare La Pigna e Giovanni Morgese, presidente dell’associazione Cuore e Territorio ed ex candidato sindaco per la DC. Al centro dello scontro ci sono i rapporti tra la Polizia Locale, l’associazione Il Terzo Mondo e lo stesso sodalizio guidato da Morgese, in particolare in relazione a un progetto di cooperazione con la città di Douala, in Camerun.

La consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna – Città, Forese, Lidi, ha presentato un’interrogazione al sindaco chiedendo chiarimenti su un incontro avvenuto il 2 maggio 2024 tra il comandante della Polizia Locale, Andrea Giacomini, e Charles Tchameni Tchienga, presidente de Il Terzo Mondo ODV. Nel comunicato diffuso all’epoca si parlava infatti di future collaborazioni in materia di sicurezza pubblica locale, fino ad ipotizzare attività di formazione e assistenza “tali da valorizzare il Made in Italy”. Contestualmente, era stata promossa una raccolta fondi legata al progetto “Adotta un orfanotrofio e un ospedale a Douala 5”, con tanto di IBAN dell’associazione Cuore e Territorio.

Secondo Verlicchi, "tra i compiti della Polizia Locale non rientra né la formazione di corpi di polizia di altri Paesi né il sostegno a raccolte fondi promosse da associazioni private". Per questo motivo la capogruppo chiede di sapere se vi sia stata preventiva informazione all’assessorato competente, quali rapporti effettivi siano stati avviati con la polizia di Douala e se vi siano state iniziative comuni di raccolta fondi. L’obiettivo, sottolinea, è "fare piena luce sugli strani rapporti tra Polizia Locale di Ravenna, Douala e le associazioni Il Terzo Mondo e Cuore e Territorio".

Alle accuse replica duramente Giovanni Morgese, che parla di insinuazioni prive di fondamento: "Chi non ha idee per il futuro, crea fantasmi nel presente". In una nota ufficiale, Cuore e Territorio ribadisce di non aver mai intrapreso alcun rapporto con il comandante Giacomini e di non aver avuto alcun collegamento con la Polizia Locale riguardo al progetto in Camerun. "L’associazione opera in maniera volontaria, autonoma e trasparente, con l’unico obiettivo di sostenere i cittadini e i più fragili. Le affermazioni diffuse sono gravemente lesive del nostro lavoro quotidiano". Morgese annuncia inoltre di aver incaricato i propri legali per tutelare l’immagine dell’associazione, convinto che "chiarezza e trasparenza siano la migliore risposta a ogni tentativo di screditare il nostro operato".