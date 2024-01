Scontro tra auto in via Correcchio, donna al ‘Bufalini’

Alla luce delle condizioni dell’auto, può considerarsi miracolata la 60enne conselicese che nel primo pomeriggio di ieri, lungo via Correcchio a Massa Lombarda, è rimasta coinvolta in un pauroso scontro semifrontale con un’altra vettura condotta da un uomo di 35 anni, anch’egli residente nel Conselicese. Pur serie, le condizioni della donna, trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena, si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo momento temuto. Ferite lievi per l’altro automobilista, trasportato in ambulanza all’ospedale di Lugo. L’incidente si è verificato lungo il tratto di via Correcchio’ compreso tra via Merlo e via del Signore, non lontano da Villa Serraglio. Per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, poco prima delle 13 una Bmw 116 d’ ed una Citroen C2 si sono scontrate. La prima vettura era condotta da un 35enne, diretto verso Conselice, mentre al volante della seconda, che procedeva in senso opposto, c’era la 60enne. In seguito al violento impatto la Citroen è volata nella scarpata adiacente, terminando la sua corsa ruote all’aria, mentre la Bmw è rimasta sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, oltre all’elicottero di Ravenna Soccorso, alla Polizia locale della Bassa Romagna e a una squadra dei vigili del fuoco di Lugo. Questi ultimi hanno estratto la donna dall’abitacolo, affidandola al personale del 118. La 60enne, rimasta cosciente, è stata trasportata con il velivolo al Trauma Center del ‘Bufalini’ di Cesena. Per consentire i soccorsi, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei due mezzi coinvolti, gli agenti della Polizia locale hanno regolato la circolazione a senso unico alternato.

Lu.Sca.