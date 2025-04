Scontro tra camion e vettura. Autocisterna in fiamme

Era visibile da svariati chilometri di distanza la densa colonna di fumo nero, che si sprigionata ieri mattina, lungo l’autostrada A14-dir all’altezza dello svincolo per Bagnacavallo, da un’autocisterna che a seguito della collisione con un altro camion e un’auto con due persone, si è ribaltata, per poi arrestare la sua corsa su una fiancata e prendere fuoco. Il pauroso incidente, le cui cause sono al vaglio della Polizia stradale di Forlì, si è verificato intorno alle 9, non registrando per fortuna conseguenze fisiche per le persone coinvolte anche se, come è facile immaginare, lo spavento è stato tanto, in particolare per il conducente dell’autocisterna (che trasportava glicole polietilenico), il quale è riuscito a uscire dalla cabina prima che questa fosse avvolta dalle fiamme.

La richiesta dei soccorsi è stata pressochè immediata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino Distaccamento di Lugo insieme ai colleghi dalla centrale operativa di Ravenna, per un totale di una mezza dozzina di mezzi e una quindicina di uomini. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Per consentire le operazioni di spegnimento si è resa necessaria la chiusura di un tratto della della corsia in direzione Ravenna all’altezza di Bagnacavallo. Il tratto è stato riaperto alla circolazione poco dopo le 10.30.

Lu.Sca.