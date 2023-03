Scontro tra Comune e Wwf "Interventi necessari"

L’Amministrazione comunale risponde ai rilievi mossi dal Wwf a proposito dei lavori del Parco marittimo. Innanzitutto "le azioni e gli interventi forestali di rimozione del rovo fanno riferimento alle condizioni strutturali e allo stato di conservazione della pineta, su cui si è indagato sia sulla base delle conoscenze esistenti sia con rilievi descrittivi in campo", precisano dal municipio. "Sono rari i biotopi particolari, ad esempio umidi o ambienti ricchi di biodiversità. La pineta vegeta nel complesso in uno stato di stabilità biologica e meccanica che si può definire ’problematico’. Sono infatti numerose le aree in cui il popolamento forestale si presenta poco evoluto, coetaneo, monospecifico e con una presenza del tutto sporadica di altre specie forestali al di fuori del pino marittimo. È insufficiente e per lo più sporadica la presenza di individui o gruppi di nuova generazione del bosco". Il progetto cerca di perseguire gli obiettivi selvicolturali di medio e lungo periodo di studi pregressi, integrati con analisi in campo: aumentare la ricchezza di specie attraverso varietà di biotopi; ottenere una mescolanza specifica arborea; creare le condizioni per la diversificazione strutturale e l’incremento della presenza di individui di nuova generazione". In quali ambiti di azione? Nello specifico: "Aumento della luce nel sottobosco delle pinete più dense; gestione dinamica dei margini boschivi; controllo dei roveti e gestione dei margini". Questo da ottenere con interventi quali diradamenti selettivi, rinfoltimenti con specie arbustive come fillirea a foglie strette, ginepro comune, ligustro, alaterno, olivello spinoso e arboree quali leccio, frassino ossifillo, farnia, decespugliamento nei roveti.

"Il rilevato artificiale esistente – aggiunge il documento - è stato modificato o rimosso, ma comunque ricostruito e riformato. Non ci sono state rimozioni senza ripristino morfologico o ripristino con spostamenti laterali dovuti alle necessità architettoniche (pendenze, limiti di concessioni balneari. La larghezza dei percorsi pedonali ciclabili "è stata dimensionata per favorire la fruizione pedonale e ciclabile in ottemperanza alle normative nazionali, condivise con gli uffici tecnici del Comune di Ravenna durante l’iter autorizzativo della Conferenza dei Servizi. Inerti naturali compattati (terre solide) e legno (nei tratti di attraversamento delle dune) caratterizzano i materiali impiegati per la realizzazione dei percorsi con il principio di salvaguardare la permeabilità del suolo e l’evoluzione della vegetazione naturale. La risistemazione di percorsi esistenti lungo i margini della pineta (stralcio nord) non prevedono illuminazione, specie quando il percorso è all’interno di ambiti boscati esistenti".