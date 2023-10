Scontro tra due auto all’incrocio, donna trasportata al ‘Bufalini’

Una donna di 60 anni è stata trasportata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con codice di media gravità dopo uno scontro tra due auto, avvenuto ieri intorno alle 10 all’incrocio tra via Sant’Alberto e via Guiccioli a Sant’Antonio. La donna stava percorrendo via Sant’Alberto verso Ravenna, alla guida di una Lancia Ypsilon che è finita nel fosso dopo essere stata centrata da una Ford Kuga, condotta da un sessantenne, che proveniva dalla direzione opposta e ha svoltato a sinistra in via Guiccioli. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno soccorso e trasportato al ‘Bufalini’ la donna di 60 anni ferita, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi dell’incidente e i vigili del fuoco.