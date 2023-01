Scontro tra due auto, muore un 80enne

Pezzi di vetro ovunque sull’asfalto e un incidente dall’epilogo mortale. È quello avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale 16 Modiglianese, poco distante dall’incrocio con via Pittora. Poco prima delle 17 una Fiat Panda azzurra si è scontrata contro una Mitsubishi Pajero bianca, finendo nel fosso: uno schianto che non ha lasciato scampo a Giacomo Dalprato, conducente dell’utilitaria, classe 1943. Dalle prime ricostruzioni della dinamica pare che l’80enne si stesse immettendo da via Pittora sulla Modiglianese, voltando a sinistra in direzione Marzeno. Alla sua destra però arrivava la jeep, il cui tentativo di frenata non è bastato a evitare l’incidente: l’impatto è stato molto violento, tanto che la Fiat Panda è stata sbalzata per qualche decina di metri prima di finire nel fosso di scolo alla sua destra, riversa su un fianco con la parte anteriore rivolta verso la carreggiata nel senso opposto di marcia.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: il 118 con tanto di elicottero e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre l’uomo dalle lamiere. Erano presenti, inoltre, anche i carabinieri. Purtroppo per l’80enne l’impatto è stato fatale, e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È intervenuta anche la polizia locale della Romagna Faentina, che ha chiuso la Modiglianese per due ore per consentire le operazioni necessarie.

Il traffico è stato deviato in entrambi i sensi di marcia. L’uomo alla guida della Mitsubishi Pajero, uscito illeso dall’impatto, ieri pomeriggio è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato negativo. Dopo l’incidente di ieri era scosso, comprensibilmente in stato di choc per quanto accaduto.

La notizia della morte del 68enne Giacomo Dalprato si è diffusa velocemente ieri pomeriggio tra gli abitanti della zona di Rivalta. L’uomo infatti, un agricoltore, viveva poco lontano dal punto dell’impatto. In via Pittora c’è l’accesso ai terreni di cui è proprietario. Alcuni vicini sostengono che l’uomo avesse trascorso parte del pomeriggio nel campo, poi aveva fatto ritorno a casa ma si era reso conto di aver dimenticato il suo giubbotto. Così era tornato a prenderlo in auto, ma a causa della tragica fatalità non è mai riuscito a tornare a casa. Sempre i vicini lo ricordano come un uomo molto attivo, nonostante l’età.

Dalprato, originario della zona di Riolo Terme, in passato aveva lavorato all’Anic a Ravenna. Una volta andato in pensione aveva deciso di cambiare vita: si era trasferito nelle campagne faentine, a Rivalta, dove viveva da diversi anni e dove coltivava il suo terreno. Lascia la moglie e un figlio.