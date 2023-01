Scontro tra due auto

Incastrato nell’auto, ma per fortuna sempre cosciente. Ieri pomeriggio verso le 18 a Cotignola è avvenuto un incidente all’incrocio tra via Guidana San Lorenzo e via Pergolino. Due le auto coinvolte: un’Audi grigia e una Toyota Yaris blu.

Sul posto è intervenuto il distaccamento dei vigili del fuoco di Lugo, che si è occupato dell’uomo rimasto incastrato nel suo veicolo. In seguito gli occupanti delle due auto sono stati affidati alle cure degli operatori del 118. Nessuno è ferito gravemente. La polizia locale si è occupata dei rilievi del caso.