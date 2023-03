Scontro tra moto e furgone Gravissimo centauro di 45 anni

È stato trasportato con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena l’uomo di 45 anni residente in provincia di Rovigo che nel tardo pomeriggio di ieri (erano le 18 circa) alle porte di Lugo, mentre in sella ad una Suzuki percorreva via Alberico da Barbiano con direzione di marcia Cotignola-Lugo, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, circa all’altezza della Dogana è venuto a collisione con un furgone ‘Peugeot ‘Partner’ condotto da un 50enne al cui fianco era seduto un altro uomo.

A causa dell’urto il centauro è caduto rovinosamente a terra, con la moto che è finita sotto il guardarail situato sul lato opposto della carreggiata. Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ambulanza il cui personale, dopo una rapida valutazione delle condizioni del ferito, ha richiesto l’intervento dell’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, atterrato poco distante una quindicina di minuti dopo.

Dopo essere stato stabilizzato sull’ambulanza il 45enne è stato trasbordato sul velivolo e trasportato, come detto, al Bufalini di Cesena, purtroppo in gravissime condizioni. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico è stato regolato a senso unico alternato dal personale della Polizia Locale della Bassa Romagna.

