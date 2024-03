Scontro tra tre mezzi sulla Romea dir. Due feriti trasportati in ospedale

Pauroso incidente tra tre mezzi di lavoro intorno alle 17.30 di ieri sulla Romea dir in direzione Bologna.

All’origine dello schianto, avvenuto circa 300 metri dopo la rotonda dei Tre Ponti, ci sarebbe stata una mancata precedenza di uno dei mezzi che si è immesso in strada dall’area di servizio. In quel momento stavano arrivando gli altri mezzi che non sono riusciti a evitare il primo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato due feriti per fortuna non in modo grave all’ospedale di Ravenna, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi.