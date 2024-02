Scoperta ieri la facciata dell’ospedale

È tornata a brillare la luce del sole sulla facciata dell’ospedale di Faenza, liberata ieri dalle impalcature che l’avevano circondata per alcuni anni. Il cantiere, che a molti cittadini è sembrato infinito, è stato in realtà la somma di due diversi cantieri: il primo fu quello che ormai parecchio tempo fa portò al rifacimento delle coperture della struttura, al termine del quale si decise di lasciare al loro posto le impalcature montate per ragioni di sicurezza, nell’attesa di completare anche i lavori sulla facciata. In entrambi i casi si è trattato di intervenire su più di mille metri quadrati di superficie: le coperture sono state smontate e rimontate, mentre i lavori sulla facciata, effettuati dall’impresa Coopservice, sono stati di una complessità decisamente maggiore.

"Per riportare alla luce i colori originali voluti nel ‘700, quando l’ospedale prese forma, sono stati necessari dei sondaggi per far emergere le stratigrafie, effettuati dal restauratore Michele Pagani – spiega l’architetto dell’Ausl Romagna Andrea Gozzoli –. Siamo così entrati in contatto con il grigio-azzurro della facciata, dipinto a calce, e con il rosa mattonato antico delle lesene e delle rifiniture. Entrambe le superfici sono state trattate a base di calce, nelle rispettive pigmentazioni, in modo da dare loro un effetto duraturo". Si tratta dei colori per cui si optò al momento in cui il vescovo Cantoni commissionò all’architetto Gian Battista Campidori l’ospedale, sorto al posto della precedente rocca fatta abbattere nel 1753: uno dei vari elementi che rende l’ospedale di Faenza, così come quello di Riccione, unici nel territorio romagnolo. Per le loro caratteristiche di ospedali antichi adattati alla complessità della medicina del ventunesimo secolo i due nosocomi sono non a caso stati inseriti nell’elenco dell’Associazione culturale degli ospedali storici italiani, dove figurano gioielli dell’architettura quali l’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, i complessi romani di Santo Spirito e di San Giovanni dell’Addolorata e l’ospedale dei santi Giovanni e Paolo di Venezia. Anche alla storia dell’arte si è fatto ricorso per le scelte stilistiche relative alla facciata – evidenziò a suo tempo la dirigenza dell’Ausl – in particolare traendo ispirazione dalla pala d’altare della ‘Madonna della Misericordia’ di Giovanni Gottardi, conservata proprio all’ospedale, e presa a modello per rendere gli interventi conservativi il più fedele possibile agli originali. A fianco di quelli sulla facciata sono stati effettuati interventi anche sullo scalone monumentale, mentre sono ancora in corso le operazioni di adeguamento all’attuale normativa della scala cosiddetta ‘della cardiologia’.

Filippo Donati